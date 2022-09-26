https://ria.ru/20220926/ssha-1819526234.html

Рябков заявил о линии США на противостояние России

Рябков заявил о линии США на противостояние России - РИА Новости, 26.09.2022

Рябков заявил о линии США на противостояние России

Линия Вашингтона на противостояние с Москвой становится все более тревожной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:21

2022-09-26T14:21

2022-09-26T14:36

сша

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Линия Вашингтона на противостояние с Москвой становится все более тревожной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. Все более острым и все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", - сказал Рябков, комментируя работу на американском направлении, в эфире Первого канала."Мы видим их попытки мобилизовать своих сателлитов, своих вассалов на еще более агрессивное, жесткое противостояние России", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819509018.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)