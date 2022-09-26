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Рябков заявил о линии США на противостояние России
Рябков заявил о линии США на противостояние России - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил о линии США на противостояние России
Линия Вашингтона на противостояние с Москвой становится все более тревожной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:36
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Линия Вашингтона на противостояние с Москвой становится все более тревожной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. Все более острым и все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", - сказал Рябков, комментируя работу на американском направлении, в эфире Первого канала."Мы видим их попытки мобилизовать своих сателлитов, своих вассалов на еще более агрессивное, жесткое противостояние России", - добавил замминистра.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:21 26.09.2022 (обновлено: 14:36 26.09.2022)
Рябков заявил о линии США на противостояние России
Замглавы МИД Рябков: линия США на противостояние России становится все более тревожной