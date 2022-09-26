Рейтинг@Mail.ru
Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html
Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко
Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022
Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, что Минск и Москва в условиях введенных Западом... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:12
2022-09-26T12:12
экономика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819457156_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d2d6a8c6dfa742b775a91882250fa2c.jpg
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, что Минск и Москва в условиях введенных Западом экономических санкций нашли других партнеров, с которыми существует взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества."Мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы успешно работаем, и продвигаем наши экономики", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".Президент Белоруссии отметил, что в последнее время условия развития экономик двух стран и в целом условия существования изменились резко. "Нам предсказывали крах, гибель… Мы не раз говорили: жизнь многообразна. Мы кому-то нужны, кто-то нам нужен", - констатировал он.Лукашенко заявил, что особо благодарен жителям двух стран за понимание текущей ситуации. "Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные – и здесь, и там. Мы их видим. Есть некий водораздел, критерий… у нас в 2020 году (после президентских выборов в Белоруссии и протестов оппозиции – ред.), в России, да и у нас, сейчас, - который показывает, кто есть кто. В этом нет ничего плохого", - подчеркнул он.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html
https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819457156_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_b2c1e5dbf51a6f9f792886999bf5ec5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
12:12 26.09.2022
 
Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Минск и Москва в условиях санкций Запада нашли других партнеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, что Минск и Москва в условиях введенных Западом экономических санкций нашли других партнеров, с которыми существует взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества.
"Мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы успешно работаем, и продвигаем наши экономики", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".
Разгрузка баржи с контейнерами в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:00
Через третьи руки. Какие товары в Россию завозят по параллельному импорту
Президент Белоруссии отметил, что в последнее время условия развития экономик двух стран и в целом условия существования изменились резко. "Нам предсказывали крах, гибель… Мы не раз говорили: жизнь многообразна. Мы кому-то нужны, кто-то нам нужен", - констатировал он.
Лукашенко заявил, что особо благодарен жителям двух стран за понимание текущей ситуации. "Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные – и здесь, и там. Мы их видим. Есть некий водораздел, критерий… у нас в 2020 году (после президентских выборов в Белоруссии и протестов оппозиции – ред.), в России, да и у нас, сейчас, - который показывает, кто есть кто. В этом нет ничего плохого", - подчеркнул он.
Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 08:00
США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы
 
ЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала