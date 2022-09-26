https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html

Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко

Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022

Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, что Минск и Москва в условиях введенных Западом... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:12

2022-09-26T12:12

2022-09-26T12:12

экономика

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

санкции

санкции в отношении россии

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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, что Минск и Москва в условиях введенных Западом экономических санкций нашли других партнеров, с которыми существует взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества."Мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы успешно работаем, и продвигаем наши экономики", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".Президент Белоруссии отметил, что в последнее время условия развития экономик двух стран и в целом условия существования изменились резко. "Нам предсказывали крах, гибель… Мы не раз говорили: жизнь многообразна. Мы кому-то нужны, кто-то нам нужен", - констатировал он.Лукашенко заявил, что особо благодарен жителям двух стран за понимание текущей ситуации. "Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные – и здесь, и там. Мы их видим. Есть некий водораздел, критерий… у нас в 2020 году (после президентских выборов в Белоруссии и протестов оппозиции – ред.), в России, да и у нас, сейчас, - который показывает, кто есть кто. В этом нет ничего плохого", - подчеркнул он.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия, санкции, санкции в отношении россии