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Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента - РИА Новости, 26.09.2022
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Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента
Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента - РИА Новости, 26.09.2022
Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента
Явка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:19
2022-09-26T20:36
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
бердянск
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."По обобщенным данным с избирательных участков, явка ...составила 66,43% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 64,1%, в Бердянском районе – 64,82%, в Васильевке и Васильевском районе – 64,28%, Мелитополе – 66,39%, Мелитопольском районе – 67,21%. Пологи и Пологовский район показали явку в 62,41%, Черниговка и Черниговский район – 62,44%, Энергодар – 67,18%. На зарубежных участках за четыре дня проголосовали 36 558 человек.
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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, бердянск, мелитополь
Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Бердянск, Мелитополь
20:19 26.09.2022 (обновлено: 20:36 26.09.2022)
 
Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента

Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРеферендумы о присоединении к РФ в городах России
Референдумы о присоединении к РФ в городах России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Референдумы о присоединении к РФ в городах России
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
"По обобщенным данным с избирательных участков, явка ...составила 66,43% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.
По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 64,1%, в Бердянском районе – 64,82%, в Васильевке и Васильевском районе – 64,28%, Мелитополе – 66,39%, Мелитопольском районе – 67,21%. Пологи и Пологовский район показали явку в 62,41%, Черниговка и Черниговский район – 62,44%, Энергодар – 67,18%. На зарубежных участках за четыре дня проголосовали 36 558 человек.
Настанет мир, стабильность – жители Мариуполя активно голосуют на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 20:17
Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности
 
Запорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхБердянскМелитополь
 
 
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