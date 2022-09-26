https://ria.ru/20220926/referendum-1819646075.html

Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента

Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента - РИА Новости, 26.09.2022

Явка в Запорожской области по итогам четырех дней составила 66,43 процента

Явка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:19

2022-09-26T20:19

2022-09-26T20:36

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

бердянск

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."По обобщенным данным с избирательных участков, явка ...составила 66,43% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 64,1%, в Бердянском районе – 64,82%, в Васильевке и Васильевском районе – 64,28%, Мелитополе – 66,39%, Мелитопольском районе – 67,21%. Пологи и Пологовский район показали явку в 62,41%, Черниговка и Черниговский район – 62,44%, Энергодар – 67,18%. На зарубежных участках за четыре дня проголосовали 36 558 человек.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819645676.html

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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, бердянск, мелитополь