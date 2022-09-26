https://ria.ru/20220926/rasselenie-1819600245.html
Из аварийного жилья в МО переселят 40 тысяч человек
Из аварийного жилья в МО переселят 40 тысяч человек - РИА Новости, 26.09.2022
Из аварийного жилья в МО переселят 40 тысяч человек
Власти Московской области продолжают программу расселения 40 тысяч человек, которые живут в домах аварийного фонда. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:32
2022-09-26T17:32
2022-09-26T19:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Московской области продолжают программу расселения 40 тысяч человек, которые живут в домах аварийного фонда. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил создать необходимые условия для их переезда и обеспечить своевременную сдачу новостроек. Об этом сообщил телеканал "360".Он добавил, что сертификаты, которые выдаются жителям, позволяют выбирать район, где будут проживать переселенцы, и в короткие сроки решить все вопросы, связанные с переездом.Программу расселения домов из аварийного фонда запустили еще до 2019 года, однако до сих пор далеко не все люди получили новое жилье. Остались еще 174 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают порядка 40 тысяч человек. Их планируют расселить до конца 2023 года. Губернатор поручил главам городских округов отрабатывать все адреса, где должно быть переселение людей, и своевременно обеспечивать сдачу новых домов.Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал, что в Подмосковье нужно построить 30 домов в 14 городских округах."В марте, Андрей Юрьевич, вы давали поручение до сентября обеспечить полную контрактацию всех домов, начать проектирование и завершить его в этом году. Все, кроме Дмитровского округа, это поручение выполнили", – сообщил он губернатору.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Власти Московской области продолжают программу расселения 40 тысяч человек, которые живут в домах аварийного фонда. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил создать необходимые условия для их переезда и обеспечить своевременную сдачу новостроек. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Программа была продолжена. Нами будут предоставлены все необходимые условия для расселения тех, кто проживает в аварийном жилье", – заявил губернатор.
Он добавил, что сертификаты, которые выдаются жителям, позволяют выбирать район, где будут проживать переселенцы, и в короткие сроки решить все вопросы, связанные с переездом.
Программу расселения домов из аварийного фонда запустили еще до 2019 года, однако до сих пор далеко не все люди получили новое жилье. Остались еще 174 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают порядка 40 тысяч человек. Их планируют расселить до конца 2023 года. Губернатор поручил
главам городских округов отрабатывать все адреса, где должно быть переселение людей, и своевременно обеспечивать сдачу новых домов.
"План у нас интенсивный. Плюс денежные сертификаты дают эффект – по ним можно купить готовое жилье. Нужно активно давать ответы, разъяснять жителям, что и такая удобная опция существует, и очень востребована", – подчеркнул Воробьев.
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал, что в Подмосковье нужно построить 30 домов в 14 городских округах.
"В марте, Андрей Юрьевич, вы давали поручение до сентября обеспечить полную контрактацию всех домов, начать проектирование и завершить его в этом году. Все, кроме Дмитровского округа, это поручение выполнили", – сообщил он губернатору.