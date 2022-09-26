https://ria.ru/20220926/rasselenie-1819600245.html

Из аварийного жилья в МО переселят 40 тысяч человек

Из аварийного жилья в МО переселят 40 тысяч человек - РИА Новости, 26.09.2022

Из аварийного жилья в МО переселят 40 тысяч человек

Власти Московской области продолжают программу расселения 40 тысяч человек, которые живут в домах аварийного фонда. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:32

2022-09-26T17:32

2022-09-26T19:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780893614_0:599:2577:2048_1920x0_80_0_0_5fced68a2b6fcc17a2fbf74e9ede9713.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Московской области продолжают программу расселения 40 тысяч человек, которые живут в домах аварийного фонда. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил создать необходимые условия для их переезда и обеспечить своевременную сдачу новостроек. Об этом сообщил телеканал "360".Он добавил, что сертификаты, которые выдаются жителям, позволяют выбирать район, где будут проживать переселенцы, и в короткие сроки решить все вопросы, связанные с переездом.Программу расселения домов из аварийного фонда запустили еще до 2019 года, однако до сих пор далеко не все люди получили новое жилье. Остались еще 174 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают порядка 40 тысяч человек. Их планируют расселить до конца 2023 года. Губернатор поручил главам городских округов отрабатывать все адреса, где должно быть переселение людей, и своевременно обеспечивать сдачу новых домов.Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал, что в Подмосковье нужно построить 30 домов в 14 городских округах."В марте, Андрей Юрьевич, вы давали поручение до сентября обеспечить полную контрактацию всех домов, начать проектирование и завершить его в этом году. Все, кроме Дмитровского округа, это поручение выполнили", – сообщил он губернатору.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев