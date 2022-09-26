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Приморью направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов - РИА Новости, 26.09.2022
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Приморью направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов
Приморью направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов - РИА Новости, 26.09.2022
Приморью направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов
Приморью в этом году направлено почти 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на подведение воды и электричества к строящимся объектам,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:55
2022-09-26T08:55
экономика
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Приморью в этом году направлено почти 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на подведение воды и электричества к строящимся объектам, сообщает правительство региона."Почти 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов направлено Приморью в этом году. Об этом сообщили на заседании с руководителями органов исполнительной власти региона под руководством председателя правительства края Веры Щербина в понедельник, 26 сентября", - говорится в сообщении.По информации министра строительства региона Виталия Блоцкого, региону направлено 2,7 миллиарда рублей, это 57% от запланированных на 2022 год средств. До конца сентября будут подписаны соглашения еще на 2 миллиарда рублей. До 10 октября региональный Минстрой составит общий график реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов.Министр ЖКХ Владимир Бабич на заседании сказал, что на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение строящихся объектов во Владивостоке в этом году запланирован 1,4 миллиарда рублей. Застройщикам перечислили 1,1 миллиарда рублей, в том числе 835 миллионов рублей - ресурсоснабжающим организациям на техническое присоединение жилого комплекса "Чистый квартал" и музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской.Щербина призвала участников совещания ускорить техническое присоединение по существующим проектам.Инфраструктурный кредит позволяет получить средства на льготных условиях (по ставке не более 3% на 15 лет), что снижает нагрузку на региональный бюджет, появляется возможность для ускорения темпов строительства транспортной и социальной инфраструктуры. На эти цели в Приморья запланировано 9,3 миллиарда рублей на 2022-2023 годы.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае не менее 20% к 2027 году и другие.
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экономика, приморский край, владивосток
Экономика, Приморский край, Владивосток
08:55 26.09.2022
 
Приморью направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Приморскому краю направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство жилья. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Приморью в этом году направлено почти 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на подведение воды и электричества к строящимся объектам, сообщает правительство региона.
"Почти 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов направлено Приморью в этом году. Об этом сообщили на заседании с руководителями органов исполнительной власти региона под руководством председателя правительства края Веры Щербина в понедельник, 26 сентября", - говорится в сообщении.
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По информации министра строительства региона Виталия Блоцкого, региону направлено 2,7 миллиарда рублей, это 57% от запланированных на 2022 год средств. До конца сентября будут подписаны соглашения еще на 2 миллиарда рублей. До 10 октября региональный Минстрой составит общий график реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов.
Министр ЖКХ Владимир Бабич на заседании сказал, что на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение строящихся объектов во Владивостоке в этом году запланирован 1,4 миллиарда рублей. Застройщикам перечислили 1,1 миллиарда рублей, в том числе 835 миллионов рублей - ресурсоснабжающим организациям на техническое присоединение жилого комплекса "Чистый квартал" и музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской.
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Инфраструктурный кредит позволяет получить средства на льготных условиях (по ставке не более 3% на 15 лет), что снижает нагрузку на региональный бюджет, появляется возможность для ускорения темпов строительства транспортной и социальной инфраструктуры. На эти цели в Приморья запланировано 9,3 миллиарда рублей на 2022-2023 годы.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае не менее 20% к 2027 году и другие.
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