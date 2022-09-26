https://ria.ru/20220926/pomosch-1819533611.html

Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске

Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопросы оказания необходимой помощи после трагедии в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:41

2022-09-26T14:41

2022-09-26T14:41

россия

ижевск

происшествия

стрельба в школе в ижевске

михаил мишустин

татьяна голикова

правительство рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопросы оказания необходимой помощи после трагедии в школе в Ижевске, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль", - говорится в сообщении.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети; 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.

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россия

ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ижевск, происшествия, стрельба в школе в ижевске, михаил мишустин, татьяна голикова, правительство рф