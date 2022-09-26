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Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске
Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопросы оказания необходимой помощи после трагедии в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:41
2022-09-26T14:41
2022-09-26T14:41
россия
ижевск
происшествия
стрельба в школе в ижевске
михаил мишустин
татьяна голикова
правительство рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопросы оказания необходимой помощи после трагедии в школе в Ижевске, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль", - говорится в сообщении.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети; 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819520882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, происшествия, стрельба в школе в ижевске, михаил мишустин, татьяна голикова, правительство рф
Россия, Ижевск, Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Правительство РФ
Мишустин поручил Голиковой проконтролировать помощь пострадавшим в Ижевске
Мишустин поручил Голиковой взять под личный контроль оказание помощи после ЧП в Ижевске