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В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города - РИА Новости, 26.09.2022
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В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города
В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города - РИА Новости, 26.09.2022
В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города
День рождения Мурманска, который будет отмечаться в начале октября, пройдет без фейерверков и шоу, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:38
2022-09-26T18:39
общество
мурманск
россия
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. День рождения Мурманска, который будет отмечаться в начале октября, пройдет без фейерверков и шоу, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.Сити-менеджер отметил, что принято решение о переносе празднования Дня города с 1 на 8 октября (официальная дата – 4 октября). Пока не утверждена программа празднования, но ее темой станет "любовь и преданность своему дому, городу, стране"."Не сомневаюсь, что впереди у нас будет много поводов для фейерверков и ярких шоу, но в настоящий момент считаю правильным ограничиться минимумом развлекательных мероприятий. Традиционные спортивные и культурные – обязательно состоятся", - написал Сердечкин.
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общество, мурманск, россия
Общество, Мурманск, Россия
18:38 26.09.2022 (обновлено: 18:39 26.09.2022)
 
В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города

Глава администрации Мурманска Сердечкин сообщил об отмене мероприятий на День города

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. День рождения Мурманска, который будет отмечаться в начале октября, пройдет без фейерверков и шоу, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Сити-менеджер отметил, что принято решение о переносе празднования Дня города с 1 на 8 октября (официальная дата – 4 октября). Пока не утверждена программа празднования, но ее темой станет "любовь и преданность своему дому, городу, стране".
"Не сомневаюсь, что впереди у нас будет много поводов для фейерверков и ярких шоу, но в настоящий момент считаю правильным ограничиться минимумом развлекательных мероприятий. Традиционные спортивные и культурные – обязательно состоятся", - написал Сердечкин.
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 13:32
В Элисте отменили праздничный салют в День города
 
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