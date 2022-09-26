https://ria.ru/20220926/murmansk-1819619423.html

В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города

В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города - РИА Новости, 26.09.2022

В Мурманске отменили большинство развлекательных мероприятий на День города

День рождения Мурманска, который будет отмечаться в начале октября, пройдет без фейерверков и шоу, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:38

2022-09-26T18:38

2022-09-26T18:39

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мурманск

россия

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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. День рождения Мурманска, который будет отмечаться в начале октября, пройдет без фейерверков и шоу, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.Сити-менеджер отметил, что принято решение о переносе празднования Дня города с 1 на 8 октября (официальная дата – 4 октября). Пока не утверждена программа празднования, но ее темой станет "любовь и преданность своему дому, городу, стране"."Не сомневаюсь, что впереди у нас будет много поводов для фейерверков и ярких шоу, но в настоящий момент считаю правильным ограничиться минимумом развлекательных мероприятий. Традиционные спортивные и культурные – обязательно состоятся", - написал Сердечкин.

https://ria.ru/20220916/elista-1817241802.html

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общество, мурманск, россия