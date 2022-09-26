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В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон - РИА Новости, 26.09.2022
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В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон
В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон - РИА Новости, 26.09.2022
В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон
Мордовский батальон создадут из призванных на службу в армию из республики в ходе частичной мобилизации, заявил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:06
2022-09-26T17:06
артем здунов
россия
саранск
частичная мобилизация в россии
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Мордовский батальон создадут из призванных на службу в армию из республики в ходе частичной мобилизации, заявил глава Мордовии Артем Здунов.Глава республики в понедельник лично проверил, как организована работа призывной комиссии в Саранске."По инициативе республики будет сформирован мордовский батальон, где будут служить наши земляки, призванные на службу по частичной мобилизации. Наши ребята в одном подразделении смогут поддерживать друг друга", - написал Здунов в своем Telegram-канале.Он также рассказал, что поговорил с призывниками о переподготовке, о том, что нужно взять с собой и как держать связь с семьями. "Очень поддержал ребят ветеран Вооруженных сил России Сергей Крашенников - он не в первый раз отправляется в места боевых действий. Пообщались с родственниками ребят, вопросов много, на все постарались ответить. Никого не бросим, все семьи получат нашу помощь и поддержку", - заявил Здунов.Глава Мордовии также сообщил, что со сборного пункта республиканского комиссариата в Рузаевке в места боевого слаживания отправились офицеры, которым предстоит сформировать воинские подразделения. "Это опытные офицеры, они передадут свои навыки и знания молодым ребятам, помогут уберечь наших парней. Республика помогала и будет помогать нашим воинам со всем необходимым", - отметил Здунов.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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артем здунов, россия, саранск, частичная мобилизация в россии, республика мордовия
Артем Здунов, Россия, Саранск, Частичная мобилизация в России, Республика Мордовия
17:06 26.09.2022
 
В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон

Глава Мордовии Здунов: в республике создадут мордовский батальон из мобилизованных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Мордовский батальон создадут из призванных на службу в армию из республики в ходе частичной мобилизации, заявил глава Мордовии Артем Здунов.
Глава республики в понедельник лично проверил, как организована работа призывной комиссии в Саранске.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей
"По инициативе республики будет сформирован мордовский батальон, где будут служить наши земляки, призванные на службу по частичной мобилизации. Наши ребята в одном подразделении смогут поддерживать друг друга", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что поговорил с призывниками о переподготовке, о том, что нужно взять с собой и как держать связь с семьями. "Очень поддержал ребят ветеран Вооруженных сил России Сергей Крашенников - он не в первый раз отправляется в места боевых действий. Пообщались с родственниками ребят, вопросов много, на все постарались ответить. Никого не бросим, все семьи получат нашу помощь и поддержку", - заявил Здунов.
Глава Мордовии также сообщил, что со сборного пункта республиканского комиссариата в Рузаевке в места боевого слаживания отправились офицеры, которым предстоит сформировать воинские подразделения. "Это опытные офицеры, они передадут свои навыки и знания молодым ребятам, помогут уберечь наших парней. Республика помогала и будет помогать нашим воинам со всем необходимым", - отметил Здунов.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
 
Артем ЗдуновРоссияСаранскЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Мордовия
 
 
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