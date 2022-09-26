https://ria.ru/20220926/mordoviya-1819589287.html

В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон

В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон - РИА Новости, 26.09.2022

В Мордовии из мобилизованных солдат создадут батальон

Мордовский батальон создадут из призванных на службу в армию из республики в ходе частичной мобилизации, заявил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:06

2022-09-26T17:06

2022-09-26T17:06

артем здунов

россия

саранск

частичная мобилизация в россии

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Мордовский батальон создадут из призванных на службу в армию из республики в ходе частичной мобилизации, заявил глава Мордовии Артем Здунов.Глава республики в понедельник лично проверил, как организована работа призывной комиссии в Саранске."По инициативе республики будет сформирован мордовский батальон, где будут служить наши земляки, призванные на службу по частичной мобилизации. Наши ребята в одном подразделении смогут поддерживать друг друга", - написал Здунов в своем Telegram-канале.Он также рассказал, что поговорил с призывниками о переподготовке, о том, что нужно взять с собой и как держать связь с семьями. "Очень поддержал ребят ветеран Вооруженных сил России Сергей Крашенников - он не в первый раз отправляется в места боевых действий. Пообщались с родственниками ребят, вопросов много, на все постарались ответить. Никого не бросим, все семьи получат нашу помощь и поддержку", - заявил Здунов.Глава Мордовии также сообщил, что со сборного пункта республиканского комиссариата в Рузаевке в места боевого слаживания отправились офицеры, которым предстоит сформировать воинские подразделения. "Это опытные офицеры, они передадут свои навыки и знания молодым ребятам, помогут уберечь наших парней. Республика помогала и будет помогать нашим воинам со всем необходимым", - отметил Здунов.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819578007.html

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саранск

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артем здунов, россия, саранск, частичная мобилизация в россии, республика мордовия