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Ростовский казак пришел на пункт сбора до вручения повестки о мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819588186.html
Ростовский казак пришел на пункт сбора до вручения повестки о мобилизации
Ростовский казак пришел на пункт сбора до вручения повестки о мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Ростовский казак пришел на пункт сбора до вручения повестки о мобилизации
Казак из Ростовской области рассказал журналистам, что пришел на пункт сбора в Батайске в рамках частичной мобилизации, не дожидаясь вручения повестки. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:03
2022-09-26T17:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
ростовская область
воздушно-десантные войска россии
россия
батайск
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БАТАЙСК (Ростовская обл.), 26 сен - РИА Новости. Казак из Ростовской области рассказал журналистам, что пришел на пункт сбора в Батайске в рамках частичной мобилизации, не дожидаясь вручения повестки.В понедельник мобилизованные прибыли на предварительный пункт сбора в Батайске. Там у них проверили документы, они прошли медосмотр, после чего их отправили в воинские части Ростовской области. Оттуда в составе сформированных подразделений они будут направлены на боевую подготовку на полигоны региона.Часть из собравшихся пришли добровольно еще до получения повестки. Среди них казак Тимофей Исаенко. "Имею боевой опыт, служил в ВДВ, потом мобилизировался, состоял в роте мобилизационного резерва. Сейчас иду по собственному желанию служить", - рассказал он.Исаенко добавил, что родственники отнеслись к его решению с пониманием.Среди явившихся на пункт сбора - 57-летний Николай Моисеенко, тоже пришел добровольно. "Друзья у меня там и родня. Надо освобождать", - пояснил он.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
ростовская область
россия
батайск
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Призывников Ростовской области под музыку проводили в дорогу
Призывников Ростовской области под музыку проводили в дорогу
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“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка.
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владимир путин, ростовская область, воздушно-десантные войска россии, россия, батайск
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Ростовская область, Воздушно-десантные войска России, Россия, Батайск
17:03 26.09.2022 (обновлено: 17:43 26.09.2022)
 
Ростовский казак пришел на пункт сбора до вручения повестки о мобилизации

Ростовский казак пришел на пункт сбора, не дожидаясь повестки о частичной мобилизации

Читать ria.ru в
БАТАЙСК (Ростовская обл.), 26 сен - РИА Новости. Казак из Ростовской области рассказал журналистам, что пришел на пункт сбора в Батайске в рамках частичной мобилизации, не дожидаясь вручения повестки.
В понедельник мобилизованные прибыли на предварительный пункт сбора в Батайске. Там у них проверили документы, они прошли медосмотр, после чего их отправили в воинские части Ростовской области. Оттуда в составе сформированных подразделений они будут направлены на боевую подготовку на полигоны региона.
Часть из собравшихся пришли добровольно еще до получения повестки. Среди них казак Тимофей Исаенко. "Имею боевой опыт, служил в ВДВ, потом мобилизировался, состоял в роте мобилизационного резерва. Сейчас иду по собственному желанию служить", - рассказал он.
Исаенко добавил, что родственники отнеслись к его решению с пониманием.
Среди явившихся на пункт сбора - 57-летний Николай Моисеенко, тоже пришел добровольно. "Друзья у меня там и родня. Надо освобождать", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРостовская областьВоздушно-десантные войска РоссииРоссияБатайск
 
 
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