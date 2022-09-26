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В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга
В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга - РИА Новости, 26.09.2022
В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга
Частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен, заявил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:38
2022-09-26T14:59
общество
республика саха (якутия)
частичная мобилизация в россии
айсен николаев
специальная военная операция на украине
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен, заявил глава республики Айсен Николаев."Хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались… проводим совещания. Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются", - сказал Николаев в прямом эфире на телеканале "Россия 24".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии, айсен николаев
Общество, Республика Саха (Якутия), Частичная мобилизация в России, Айсен Николаев, Специальная военная операция на Украине
14:38 26.09.2022 (обновлено: 14:59 26.09.2022)
 
В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга

Николаев: частичную мобилизацию в Якутии завершат до четверга, ряд районов план выполнили

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались… проводим совещания. Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются", - сказал Николаев в прямом эфире на телеканале "Россия 24".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика Саха (Якутия)Частичная мобилизация в РоссииАйсен Николаев
 
 
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