https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819532546.html

В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга

В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга - РИА Новости, 26.09.2022

В Якутии планируют завершить частичную мобилизацию до четверга

Частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен, заявил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:38

2022-09-26T14:38

2022-09-26T14:59

общество

республика саха (якутия)

частичная мобилизация в россии

айсен николаев

специальная военная операция на украине

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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен, заявил глава республики Айсен Николаев."Хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались… проводим совещания. Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются", - сказал Николаев в прямом эфире на телеканале "Россия 24".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии, айсен николаев