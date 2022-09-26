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Эксперт рассказал, какой телефон лучше взять мобилизованным - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819480009.html
Эксперт рассказал, какой телефон лучше взять мобилизованным
Эксперт рассказал, какой телефон лучше взять мобилизованным - РИА Новости, 26.09.2022
Эксперт рассказал, какой телефон лучше взять мобилизованным
Гражданам, призванным по частичной мобилизации, лучше взять с собой кнопочный телефон с большой батарейкой выше 2000 мА/ч, которая сможет обеспечить до двух... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:18
2022-09-26T12:18
специальная военная операция на украине
общество
частичная мобилизация в россии
россия
эльдар муртазин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гражданам, призванным по частичной мобилизации, лучше взять с собой кнопочный телефон с большой батарейкой выше 2000 мА/ч, которая сможет обеспечить до двух недель работы без подзарядки, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В воскресенье на портале "Объясняем.рф" сообщалось, что граждане, призванные по частичной мобилизации, смогут взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время."Если говорить про кнопочные телефоны... первое, что нужно знать, вам нужна большая батарейка - это 2000 мА/ч, и больше. Брать аппарат в защищённом исполнении, наверное, не стоит. Это, зачастую, псевдозащита. Ориентироваться нужно на батарейку. Батарейка от 2000 ма/ч уже обеспечивает где-то 2 недели работы, учитывая, что люди не будут переписываться постоянно, а телефоны большую часть времени будут в авиарежме, то этого хватит надолго, например, на месяц", - сказал Муртазин.Муртазин также отметил, что у кнопочных телефонов, как правило, разъём micro USB, поэтому нужно обращать внимание, чтобы разъем телефона был "лепесток", чтобы можно было воспользоваться любым стандартным зарядным проводом, а размер штекера не должен быть длинным. Эксперт также отметил, что важно чтобы на телефоне была выключена вибрация и все звуки, если человек находится в зоне боевых действий.Сим-карта, по его словам, может быть любая, а поддержка 4G не нужна, так как "в основном, это будут звонки, либо SMS". Камера на кнопочном телефоне также не нужна, а карта памяти, как правило, есть. И, конечно же, у кнопочного телефона должен быть и разъём 3,5 миллиметра для наушников, добавил он. "Наушники нужны проводные, так как беспроводные наушники, несмотря на поддержку Bluetooth, брать точно не стоит", - пояснил Муртазин.В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/voennosluzhaschie-1819439955.html
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общество, частичная мобилизация в россии, россия, эльдар муртазин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Частичная мобилизация в России, Россия, Эльдар Муртазин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:18 26.09.2022
 
Эксперт рассказал, какой телефон лучше взять мобилизованным

Эксперт Муртазин посоветовал мобилизованным брать телефон с объемом батареи выше 2000 мА/ч

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина с телефоном в руках
Мужчина с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с телефоном в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гражданам, призванным по частичной мобилизации, лучше взять с собой кнопочный телефон с большой батарейкой выше 2000 мА/ч, которая сможет обеспечить до двух недель работы без подзарядки, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В воскресенье на портале "Объясняем.рф" сообщалось, что граждане, призванные по частичной мобилизации, смогут взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.
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"Если говорить про кнопочные телефоны... первое, что нужно знать, вам нужна большая батарейка - это 2000 мА/ч, и больше. Брать аппарат в защищённом исполнении, наверное, не стоит. Это, зачастую, псевдозащита. Ориентироваться нужно на батарейку. Батарейка от 2000 ма/ч уже обеспечивает где-то 2 недели работы, учитывая, что люди не будут переписываться постоянно, а телефоны большую часть времени будут в авиарежме, то этого хватит надолго, например, на месяц", - сказал Муртазин.
Муртазин также отметил, что у кнопочных телефонов, как правило, разъём micro USB, поэтому нужно обращать внимание, чтобы разъем телефона был "лепесток", чтобы можно было воспользоваться любым стандартным зарядным проводом, а размер штекера не должен быть длинным. Эксперт также отметил, что важно чтобы на телефоне была выключена вибрация и все звуки, если человек находится в зоне боевых действий.
Сим-карта, по его словам, может быть любая, а поддержка 4G не нужна, так как "в основном, это будут звонки, либо SMS". Камера на кнопочном телефоне также не нужна, а карта памяти, как правило, есть. И, конечно же, у кнопочного телефона должен быть и разъём 3,5 миллиметра для наушников, добавил он. "Наушники нужны проводные, так как беспроводные наушники, несмотря на поддержку Bluetooth, брать точно не стоит", - пояснил Муртазин.
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В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЧастичная мобилизация в РоссииРоссияЭльдар МуртазинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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