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Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.09.2022
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:42
2022-09-26T10:42
2022-09-26T10:42
политика
михаил мишустин
россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Мишустина с вице-премьерами в режиме видеоконференции
LIVE: Встреча Мишустина с вице-премьерами в режиме видеоконференции
2022-09-26T10:42
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PT14M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, россия, видео
Политика, Михаил Мишустин, Россия
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
2022-09-26T10:42
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PT14M41S
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.