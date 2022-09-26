https://ria.ru/20220926/kakhovka-1819570450.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 26.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
ПВО вновь работает в Новой Каховке из-за ракетного обстрела, прозвучало 12 взрывов, сообщили власти района. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:12
2022-09-26T16:12
2022-09-26T16:18
специальная военная операция на украине
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ПВО вновь работает в Новой Каховке из-за ракетного обстрела, прозвучало 12 взрывов, сообщили власти района."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более 12 воздушных взрывов", - сообщается в Telegram-канале района.Атака началась ровно в 16.00, это второй обстрел города украинскими войсками за сутки, сообщили власти.
новая каховка
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новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка
16:12 26.09.2022 (обновлено: 16:18 26.09.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремело 12 взрывов