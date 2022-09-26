https://ria.ru/20220926/italiya-1819587888.html
Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент
Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент - РИА Новости, 26.09.2022
Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает демократический выбор итальянцев, проголосовавших на парламентских выборах за правую коалицию во главе с... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:01
2022-09-26T17:01
2022-09-26T17:05
в мире
франция
италия
внеочередные парламентские выборы в италии
движение 5 звезд
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает демократический выбор итальянцев, проголосовавших на парламентских выборах за правую коалицию во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони и призвал страны продолжать работать вместе."Итальянский народ сделал свой демократический и суверенный выбор. Мы уважаем его. Как страны, которые являются соседями, мы должны продолжать работать вместе", - цитирует агентство Франс Пресс французского лидера.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.
https://ria.ru/20220926/meloni-1819480893.html
https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, италия, внеочередные парламентские выборы в италии, движение 5 звезд, эммануэль макрон
В мире, Франция, Италия, Внеочередные парламентские выборы в Италии, Движение 5 звезд, Эммануэль Макрон
17:01 26.09.2022 (обновлено: 17:05 26.09.2022)
Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент
Макрон заявил, что уважает демократический выбор Италии на голосовании в парламент
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает демократический выбор итальянцев, проголосовавших на парламентских выборах за правую коалицию во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони и призвал страны продолжать работать вместе.
"Итальянский народ сделал свой демократический и суверенный выбор. Мы уважаем его. Как страны, которые являются соседями, мы должны продолжать работать вместе", - цитирует агентство Франс Пресс французского лидера.
Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.
На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.
Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд
", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.