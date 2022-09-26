https://ria.ru/20220926/italiya-1819587888.html

Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент

Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент - РИА Новости, 26.09.2022

Макрон заявил, что уважает выбор итальянцев на голосовании в парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает демократический выбор итальянцев, проголосовавших на парламентских выборах за правую коалицию во главе с... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:01

2022-09-26T17:01

2022-09-26T17:05

в мире

франция

италия

внеочередные парламентские выборы в италии

движение 5 звезд

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает демократический выбор итальянцев, проголосовавших на парламентских выборах за правую коалицию во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони и призвал страны продолжать работать вместе."Итальянский народ сделал свой демократический и суверенный выбор. Мы уважаем его. Как страны, которые являются соседями, мы должны продолжать работать вместе", - цитирует агентство Франс Пресс французского лидера.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.

https://ria.ru/20220926/meloni-1819480893.html

https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, италия, внеочередные парламентские выборы в италии, движение 5 звезд, эммануэль макрон