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Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии
Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии - РИА Новости, 26.09.2022
Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:54
2022-09-26T03:54
2022-09-26T04:43
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внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют предварительные данные МВД.Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце – городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.По данным МВД Италии, правоцентристская коалиция, куда входит "Вперед, Италия" побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Подсчет голосов продолжается. На два часа ночи местного времени (3 мск) подсчитаны треть бюллетеней для Сената и десятая часть для Палаты депутатов.Явка на выборах составила 63,95%, что на 9% меньше, чем в 2018 году.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html
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в мире, сильвио берлускони, италия, ломбардия, вперед, италия, мвд италии, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Сильвио Берлускони, Италия, Ломбардия, Вперед, Италия, МВД Италии, Внеочередные парламентские выборы в Италии
03:54 26.09.2022 (обновлено: 04:43 26.09.2022)
Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии
Лидер партии "Вперед, Италия" Берлускони побеждает в своем округе на выборах в Сенат