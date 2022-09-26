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Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии - РИА Новости, 26.09.2022
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Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии
Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии - РИА Новости, 26.09.2022
Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:54
2022-09-26T04:43
в мире
сильвио берлускони
италия
ломбардия
вперед, италия
мвд италии
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют предварительные данные МВД.Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце – городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.По данным МВД Италии, правоцентристская коалиция, куда входит "Вперед, Италия" побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Подсчет голосов продолжается. На два часа ночи местного времени (3 мск) подсчитаны треть бюллетеней для Сената и десятая часть для Палаты депутатов.Явка на выборах составила 63,95%, что на 9% меньше, чем в 2018 году.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html
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в мире, сильвио берлускони, италия, ломбардия, вперед, италия, мвд италии, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Сильвио Берлускони, Италия, Ломбардия, Вперед, Италия, МВД Италии, Внеочередные парламентские выборы в Италии
03:54 26.09.2022 (обновлено: 04:43 26.09.2022)
 
Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии

Лидер партии "Вперед, Италия" Берлускони побеждает в своем округе на выборах в Сенат

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют предварительные данные МВД.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
03:30
В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии
Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце – городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.
Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.
По данным МВД Италии, правоцентристская коалиция, куда входит "Вперед, Италия" побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Подсчет голосов продолжается. На два часа ночи местного времени (3 мск) подсчитаны треть бюллетеней для Сената и десятая часть для Палаты депутатов.
Явка на выборах составила 63,95%, что на 9% меньше, чем в 2018 году.
Избирательный участок в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 01:11
Процедура выборов в парламент Италии
 
В миреСильвио БерлускониИталияЛомбардияВперед, ИталияМВД ИталииВнеочередные парламентские выборы в Италии
 
 
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