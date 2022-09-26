https://ria.ru/20220926/italiya-1819406667.html

Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии

Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии - РИА Новости, 26.09.2022

Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T03:54

2022-09-26T03:54

2022-09-26T04:43

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мвд италии

внеочередные парламентские выборы в италии

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют предварительные данные МВД.Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце – городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.По данным МВД Италии, правоцентристская коалиция, куда входит "Вперед, Италия" побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Подсчет голосов продолжается. На два часа ночи местного времени (3 мск) подсчитаны треть бюллетеней для Сената и десятая часть для Палаты депутатов.Явка на выборах составила 63,95%, что на 9% меньше, чем в 2018 году.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

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в мире, сильвио берлускони, италия, ломбардия, вперед, италия, мвд италии, внеочередные парламентские выборы в италии