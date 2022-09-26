https://ria.ru/20220926/chizhov-1819483235.html

Биография Владимира Чижова

Биография Владимира Чижова - РИА Новости, 26.09.2022

Биография Владимира Чижова

Российский дипломат Владимир Алексеевич Чижов родился 3 декабря 1953 года. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:24

2022-09-26T12:24

2022-09-26T12:24

справки

россия

владимир чижов

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Российский дипломат Владимир Алексеевич Чижов родился 3 декабря 1953 года.В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений.На дипломатической работе с 1976 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Греция, Кипр).В 1992 году – начальник отдела Великобритании и Северной Ирландии второго европейского департамента МИД России.В 1993-1995 годах – заместитель директора второго европейского департамента МИД РФ.В 1995 году – заместитель главы российской делегации в ОБСЕ (Вена, Австрия).В 1996 году – заместитель высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине.В 1997 году – директор третьего европейского департамента МИД РФ.В 1997-2000 годах – специальный представитель МИД России по вопросам кипрского урегулирования.В 1999 году – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, член коллегии Министерства иностранных дел.В 2000-2002 годах – специальный представитель МИД России по Балканам.С 2002 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.В июле 2005 года Владимир Чижов был назначен постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе, Бельгия С 2010 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.26 сентября 2022 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Автор ряда статей и исследований в области европейской безопасности, по проблематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО, Средиземноморью, Балканам, проблеме кипрского и северно-ирландского урегулирования, миротворческим операциям под эгидой ООН.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2000).Награжден орденами Дружбы (2003), Почета (2013), Александра Невского (2019). Владеет английским, греческим и французским языками.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, владимир чижов