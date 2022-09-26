10:47 26.09.2022 (обновлено: 16:47 26.09.2022)
Макей не исключил, что Киев начнет угрожать Минску
Макей не исключил возникновения угроз безопасности Белоруссии со стороны Украины
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск не исключает возникновения угроз своей безопасности со стороны Киева, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Отвечая на вопрос о том, есть какие-то угрозы для Белоруссии, исходящие от Украины в данный момент, Макей сказал: "Сегодня никто не застрахован от каких-либо угроз с любой стороны. Мы не исключаем, что это может быть Украина. Не исключаем гипотетически".
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"Посмотрите, что происходит на наших западных границах. По данным нашего минобороны, ежедневно совершается от 60 до 100 боевых вылетов авиации вдоль наших границ. Более 40 тысяч военнослужащих НАТО размещены на наших западных границах", - рассказал Макей. По его словам, только за прошлый год количество иностранных военных учений у западных границ Белоруссии возросло более чем в три раза.
"На Украине непонятно что происходит, в том числе и на нашей границе. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Макей. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко "уделяет огромнейшее внимание укреплению обороноспособности Беларуси и ставит конкретные задачи министерству обороны, государственному секретариату Совета безопасности по повышению боеготовности вооруженных сил, обеспечению должного уровня обороноспособности". "Это первейшая задача в нынешних условиях. Потому что мы видим, насколько непредсказуемо сегодня поведение наших партнеров", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.