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На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена" - РИА Новости, 26.09.2022
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На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена"
На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена" - РИА Новости, 26.09.2022
На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена"
Полсотни детей из ДНР принимают участие в проекте "Университетская смена" в Алтайском педагогическом госуниверситете, их знакомят с историей России, сообщает... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:22
2022-09-26T21:22
общество
россия
алтайский край
донецкая народная республика
барнаул
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БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Полсотни детей из ДНР принимают участие в проекте "Университетская смена" в Алтайском педагогическом госуниверситете, их знакомят с историей России, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."В Алтайском государственном педагогическом университете стартовала третья "Университетская смена". В Барнаул прибыли 50 ребят из Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Университетские смены" - пилотный проект Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России. Он предполагает организацию образовательных смен для детей Донбасса."Ребята познакомятся с историей России и Алтайского края, культурой и традициями, посетят достопримечательности. Помимо образовательной программы, вожатые педагогического вуза подготовили для гостей творческие и развлекательные мероприятия", - уточняется на сайте.
https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html
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общество, россия, алтайский край, донецкая народная республика, барнаул
Общество, Россия, Алтайский край, Донецкая Народная Республика, Барнаул
21:22 26.09.2022
 
На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена"

В АлтГПУ дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена"

© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Flickr / Антон Барбышев
Вид Барнаула. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Полсотни детей из ДНР принимают участие в проекте "Университетская смена" в Алтайском педагогическом госуниверситете, их знакомят с историей России, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
"В Алтайском государственном педагогическом университете стартовала третья "Университетская смена". В Барнаул прибыли 50 ребят из Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
"Университетские смены" - пилотный проект Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России. Он предполагает организацию образовательных смен для детей Донбасса.
"Ребята познакомятся с историей России и Алтайского края, культурой и традициями, посетят достопримечательности. Помимо образовательной программы, вожатые педагогического вуза подготовили для гостей творческие и развлекательные мероприятия", - уточняется на сайте.
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой беженцев их Донбасса в Россию - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 10:00Союзное государство
Союзное государство оказывает гуманитарную помощь детям из ДНР и ЛНР
 
ОбществоРоссияАлтайский крайДонецкая Народная РеспубликаБарнаул
 
 
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