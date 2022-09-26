https://ria.ru/20220926/altay-1819655431.html

На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена"

На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена" - РИА Новости, 26.09.2022

На Алтае дети из ДНР приняли участие в проекте "Университетская смена"

Полсотни детей из ДНР принимают участие в проекте "Университетская смена" в Алтайском педагогическом госуниверситете, их знакомят с историей России, сообщает... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:22

2022-09-26T21:22

2022-09-26T21:22

общество

россия

алтайский край

донецкая народная республика

барнаул

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БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Полсотни детей из ДНР принимают участие в проекте "Университетская смена" в Алтайском педагогическом госуниверситете, их знакомят с историей России, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."В Алтайском государственном педагогическом университете стартовала третья "Университетская смена". В Барнаул прибыли 50 ребят из Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Университетские смены" - пилотный проект Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России. Он предполагает организацию образовательных смен для детей Донбасса."Ребята познакомятся с историей России и Алтайского края, культурой и традициями, посетят достопримечательности. Помимо образовательной программы, вожатые педагогического вуза подготовили для гостей творческие и развлекательные мероприятия", - уточняется на сайте.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html

россия

алтайский край

донецкая народная республика

барнаул

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общество, россия, алтайский край, донецкая народная республика, барнаул