https://ria.ru/20220925/yakutiya-1819350570.html

В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

Первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию, работа по уточнению списков продолжается, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:01

2022-09-25T17:01

2022-09-25T17:01

айсен николаев

россия

частичная мобилизация в россии

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ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию, работа по уточнению списков продолжается, сообщает пресс-служба постоянного представительства Якутии по Дальневосточному федеральному округу."Постпредство Якутии в ДФО по поручению Главы Республики Саха (Якутия) продолжает работу с командованием Восточного военного округа по сверке данных мобилизованных граждан из Якутии. Первый борт с 35 мужчинами, которые не соответствуют критериям Указа Президента РФ о частичной мобилизации, уже отправлен в республику. Работа продолжается", - рассказали в пресс-службе.Как пояснили в ведомстве, по сообщению Минобороны России как таковой очередности призыва из резерва нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности (ВУС) и боевой опыт. "Призываются как офицеры, так и рядовые и сержанты. По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55", - говорится в сообщении.Ранее глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что мобилизованные по ошибке якутяне должны быть возвращены обратно.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220925/prizyv-1819309137.html

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айсен николаев, россия, частичная мобилизация в россии