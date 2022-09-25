В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации
В Якутию вылетели 35 мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата читает военный билет
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет
ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию, работа по уточнению списков продолжается, сообщает пресс-служба постоянного представительства Якутии по Дальневосточному федеральному округу.
"Постпредство Якутии в ДФО по поручению Главы Республики Саха (Якутия) продолжает работу с командованием Восточного военного округа по сверке данных мобилизованных граждан из Якутии. Первый борт с 35 мужчинами, которые не соответствуют критериям Указа Президента РФ о частичной мобилизации, уже отправлен в республику. Работа продолжается", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, по сообщению Минобороны России как таковой очередности призыва из резерва нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности (ВУС) и боевой опыт. "Призываются как офицеры, так и рядовые и сержанты. По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55", - говорится в сообщении.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что мобилизованные по ошибке якутяне должны быть возвращены обратно.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.