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Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия - РИА Новости, 25.09.2022
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Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия
Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия - РИА Новости, 25.09.2022
Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия
Правительство премьер-министра Лиз Трасс намерено увеличить оборонный бюджет до 100 миллиардов фунтов стерлингов (108 миллиардов долларов) к концу 2030 года,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T05:15
2022-09-25T05:23
в мире
лиз трасс
бен уоллес
великобритания
министерство обороны великобритании
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство премьер-министра Лиз Трасс намерено увеличить оборонный бюджет до 100 миллиардов фунтов стерлингов (108 миллиардов долларов) к концу 2030 года, заявил газете Telegraph министр обороны Британии Бен Уоллес."Без изменений мы приближались к уровню ниже двух процентов (трат на оборону от размера ВВП). Но по текущему прогнозу мы говорим об оборонном бюджете в размере 100 миллиардов фунтов стерлингов к 2029-2030 годам. В настоящее время он составляет 48 миллиардов фунтов стерлингов... За восемь лет это огромная сумма", — сказал Уоллес.Он добавил, что министерство планирует направить дополнительные средства на разведку, наблюдение и сбор информации.Министр обороны отметил, что Трасс намерена выполнить свое предвыборное обещание увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП.Экс-глава МИД Лиз Трасс возглавила правительство 6 сентября после того, как королева Елизавета II попросила Трасс стать ее премьером и сформировать новый кабинет министров. Уоллес сохранил свой пост в новом правительстве.
https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818082996.html
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в мире, лиз трасс, бен уоллес, великобритания, министерство обороны великобритании
В мире, Лиз Трасс, Бен Уоллес, Великобритания, Министерство обороны Великобритании
05:15 25.09.2022 (обновлено: 05:23 25.09.2022)
 
Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия

Правительство Британии увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу 2030 года

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство премьер-министра Лиз Трасс намерено увеличить оборонный бюджет до 100 миллиардов фунтов стерлингов (108 миллиардов долларов) к концу 2030 года, заявил газете Telegraph министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Без изменений мы приближались к уровню ниже двух процентов (трат на оборону от размера ВВП). Но по текущему прогнозу мы говорим об оборонном бюджете в размере 100 миллиардов фунтов стерлингов к 2029-2030 годам. В настоящее время он составляет 48 миллиардов фунтов стерлингов... За восемь лет это огромная сумма", — сказал Уоллес.
Он добавил, что министерство планирует направить дополнительные средства на разведку, наблюдение и сбор информации.
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Министр обороны отметил, что Трасс намерена выполнить свое предвыборное обещание увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП.

"С самого первого дня она сказала: "Не питайте иллюзий, я серьезно", — заявил Уоллес.

Экс-глава МИД Лиз Трасс возглавила правительство 6 сентября после того, как королева Елизавета II попросила Трасс стать ее премьером и сформировать новый кабинет министров. Уоллес сохранил свой пост в новом правительстве.
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В миреЛиз ТрассБен УоллесВеликобританияМинистерство обороны Великобритании
 
 
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