https://ria.ru/20220925/velikobritaniya-1819260564.html

Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия

Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия - РИА Новости, 25.09.2022

Британия увеличит бюджет на оборону до $108 миллиардов к концу десятилетия

Правительство премьер-министра Лиз Трасс намерено увеличить оборонный бюджет до 100 миллиардов фунтов стерлингов (108 миллиардов долларов) к концу 2030 года,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T05:15

2022-09-25T05:15

2022-09-25T05:23

в мире

лиз трасс

бен уоллес

великобритания

министерство обороны великобритании

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство премьер-министра Лиз Трасс намерено увеличить оборонный бюджет до 100 миллиардов фунтов стерлингов (108 миллиардов долларов) к концу 2030 года, заявил газете Telegraph министр обороны Британии Бен Уоллес."Без изменений мы приближались к уровню ниже двух процентов (трат на оборону от размера ВВП). Но по текущему прогнозу мы говорим об оборонном бюджете в размере 100 миллиардов фунтов стерлингов к 2029-2030 годам. В настоящее время он составляет 48 миллиардов фунтов стерлингов... За восемь лет это огромная сумма", — сказал Уоллес.Он добавил, что министерство планирует направить дополнительные средства на разведку, наблюдение и сбор информации.Министр обороны отметил, что Трасс намерена выполнить свое предвыборное обещание увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП.Экс-глава МИД Лиз Трасс возглавила правительство 6 сентября после того, как королева Елизавета II попросила Трасс стать ее премьером и сформировать новый кабинет министров. Уоллес сохранил свой пост в новом правительстве.

https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818082996.html

https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html

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в мире, лиз трасс, бен уоллес, великобритания, министерство обороны великобритании