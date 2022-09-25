https://ria.ru/20220925/sbu-1819342828.html

Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР

Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР

Сотрудник СБУ обещал агенту 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:03

2022-09-25T16:03

2022-09-25T16:11

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудник СБУ обещал агенту 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике.Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента."Давай мы тогда просто берем на два месяца спецоперацию... Платим 100 тысяч рублей твоей семье за два месяца с сегодняшнего дня, а 100 тысяч рублей мы берем на движение, то бишь на бензин, на телефоны… У нас то подразделение, которое не берет деньги, оно наоборот дает, понял? Ну, наверное ж, государство дает деньги", - говорит сотрудник СБУ в телефонном разговоре, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Также сотрудник СБУ обещает эвакуировать агента после спецоперации.

https://ria.ru/20220925/agent-1819341362.html

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Аудиозапись разговора, в котором сотрудники СБУ дают указания, как отравить чиновника ЛНР Аудиозапись разговора, где спецслужбы СБУ дают задание, как отравить чиновника ЛНР 2022-09-25T16:03 true PT1M02S

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Екатерина Зайцева

в мире, служба безопасности украины, украина, луганская народная республика