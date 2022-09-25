https://ria.ru/20220925/sbu-1819342828.html
Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР
Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР
Сотрудник СБУ обещал агенту 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:03
2022-09-25T16:03
2022-09-25T16:11
в мире
служба безопасности украины
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819344097_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0789a6b905ff7f9149adcd6473e9fa28.jpg
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудник СБУ обещал агенту 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике.Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента."Давай мы тогда просто берем на два месяца спецоперацию... Платим 100 тысяч рублей твоей семье за два месяца с сегодняшнего дня, а 100 тысяч рублей мы берем на движение, то бишь на бензин, на телефоны… У нас то подразделение, которое не берет деньги, оно наоборот дает, понял? Ну, наверное ж, государство дает деньги", - говорит сотрудник СБУ в телефонном разговоре, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Также сотрудник СБУ обещает эвакуировать агента после спецоперации.
https://ria.ru/20220925/agent-1819341362.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819344097_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c8d7f3533b118527a687631f675f72df.jpg
Аудиозапись разговора, в котором сотрудники СБУ дают указания, как отравить чиновника ЛНР
Аудиозапись разговора, где спецслужбы СБУ дают задание, как отравить чиновника ЛНР
2022-09-25T16:03
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина, луганская народная республика
В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Луганская Народная Республика
16:03 25.09.2022 (обновлено: 16:11 25.09.2022)
Агенту CБУ обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение чиновника ЛНР
Агенту СБУ обещали 100 тысяч рублей за устранение высокопоставленного чиновника в ЛНР
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудник СБУ обещал агенту 100 тысяч рублей и эвакуацию за устранение высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике.
Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента.
"Давай мы тогда просто берем на два месяца спецоперацию... Платим 100 тысяч рублей твоей семье за два месяца с сегодняшнего дня, а 100 тысяч рублей мы берем на движение, то бишь на бензин, на телефоны… У нас то подразделение, которое не берет деньги, оно наоборот дает, понял? Ну, наверное ж, государство дает деньги", - говорит сотрудник СБУ в телефонном разговоре, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости.
Также сотрудник СБУ
обещает эвакуировать агента после спецоперации.