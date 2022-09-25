https://ria.ru/20220925/referendum-1819370702.html

Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка

Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка - РИА Новости, 25.09.2022

Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка

Член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка, сообщает мэр Горловки... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:07

2022-09-25T19:07

2022-09-25T19:07

в мире

иван приходько

россия

горловка

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."Члены участковых избирательных комиссий осуществляют обход по своим участкам, чтобы жители города смогли безопасно проголосовать дома. Это героический труд который, к сожалению, в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских карателей, сопряжен с риском для жизни. Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК ... 1974 г. р.", - написал он в Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

россия

горловка

луганская народная республика

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в мире, иван приходько, россия, горловка, луганская народная республика