Рейтинг@Mail.ru
Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/referendum-1819370702.html
Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка
Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка - РИА Новости, 25.09.2022
Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка
Член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка, сообщает мэр Горловки... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:07
2022-09-25T19:07
в мире
иван приходько
россия
горловка
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819358808_0:195:3173:1980_1920x0_80_0_0_9a797dc2643c1a564b16f824db0b01fd.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."Члены участковых избирательных комиссий осуществляют обход по своим участкам, чтобы жители города смогли безопасно проголосовать дома. Это героический труд который, к сожалению, в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских карателей, сопряжен с риском для жизни. Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК ... 1974 г. р.", - написал он в Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
россия
горловка
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819358808_204:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c84284060f9ea37fa58d2bd9a73911e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иван приходько, россия, горловка, луганская народная республика
В мире, Иван Приходько, Россия, Горловка, Луганская Народная Республика
19:07 25.09.2022
 
Член УИК пострадал из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка

Член УИК пострадал во время обхода из-за обстрела войсками Украины поселка Геологоразведка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выездном избирательном участке
Женщина голосует на выездном избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выездном избирательном участке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"Члены участковых избирательных комиссий осуществляют обход по своим участкам, чтобы жители города смогли безопасно проголосовать дома. Это героический труд который, к сожалению, в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских карателей, сопряжен с риском для жизни. Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК ... 1974 г. р.", - написал он в Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
 
В миреИван ПриходькоРоссияГорловкаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала