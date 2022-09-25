https://ria.ru/20220925/pogoda-1819276670.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, временами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:46
2022-09-25T09:46
2022-09-25T09:47
москва
погода
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Тишковец отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центром циклона насыщенного полями дождевых туч и ограничивающего приток солнечного тепла, из-за чего температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы. При этом интенсивность осадков существенно уменьшится, и за весь день выпадет не более 1-3 миллиметров."В Москве облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха плюс 8-10 градусов, в Подмосковье плюс 6-11 градусов", - сказал Тишковец.Также синоптик добавил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220924/dozhd-1819141749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Москва, Погода, Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
09:46 25.09.2022 (обновлено: 09:47 25.09.2022)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Тишковец: москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и до плюс десяти градусов