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Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере
Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере - РИА Новости, 25.09.2022
Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере
Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми, сообщается в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:36
2022-09-25T17:36
2022-09-25T17:36
происшествия
александр бастрыкин
онежское озеро
россия
кондопожский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о происшествии на Онежском озере и взять на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СКР", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 24 сентября в акватории Онежского озера вблизи деревни Горки Кондопожского района перевернулся катер, в результате маленький ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски. По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/ubiystvo-1819293520.html
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происшествия, александр бастрыкин, онежское озеро, россия, кондопожский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Онежское озеро, Россия, Кондопожский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере
Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми