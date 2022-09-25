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Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере - РИА Новости, 25.09.2022
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Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере
Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере - РИА Новости, 25.09.2022
Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере
Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми, сообщается в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:36
2022-09-25T17:36
происшествия
александр бастрыкин
онежское озеро
россия
кондопожский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о происшествии на Онежском озере и взять на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СКР", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 24 сентября в акватории Онежского озера вблизи деревни Горки Кондопожского района перевернулся катер, в результате маленький ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски. По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/ubiystvo-1819293520.html
онежское озеро
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происшествия, александр бастрыкин, онежское озеро, россия, кондопожский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Онежское озеро, Россия, Кондопожский район, Следственный комитет России (СК РФ)
17:36 25.09.2022
 
Бастрыкину доложат о происшествии с катером на Онежском озере

Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о происшествии на Онежском озере, где перевернулся катер с людьми, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о происшествии на Онежском озере и взять на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СКР", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 24 сентября в акватории Онежского озера вблизи деревни Горки Кондопожского района перевернулся катер, в результате маленький ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски. По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинОнежское озероРоссияКондопожский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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