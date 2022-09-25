https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310766.html

В Госдуме призвали к достойному обращению с мобилизованными в военкоматах

В Госдуме призвали к достойному обращению с мобилизованными в военкоматах - РИА Новости, 25.09.2022

В Госдуме призвали к достойному обращению с мобилизованными в военкоматах

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев призвал Минобороны РФ обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:51

2022-09-25T12:51

2022-09-25T12:51

безопасность

частичная мобилизация в россии

госдума рф

артем метелев (депутат)

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев призвал Минобороны РФ обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах.Ссылаясь на многочисленные публикации в интернете, Метелев направил министру обороны РФ Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны "обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы", сообщили в пресс-службе депутата."В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тысяч человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе", - сообщил Метелев.Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами, и на территории военкоматов проводятся патриотические мероприятия, усиливающие боевой настрой."Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов", - добавил Метелев.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, госдума рф, артем метелев (депутат), россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)