https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819270836.html

Володин призвал сообщать о случаях нарушений при частичной мобилизации

Володин призвал сообщать о случаях нарушений при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Володин призвал сообщать о случаях нарушений при частичной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность проведения частичной мобилизации в строгом соответствии с законодательством. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:09

2022-09-25T09:09

2022-09-25T10:56

частичная мобилизация в россии

госдума рф

вячеслав володин

безопасность

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность проведения частичной мобилизации в строгом соответствии с законодательством.Он обратил внимание на сообщения о разных ситуациях, связанных с призывниками."С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить", — написал спикер в Telegram-канале.По его словам, к частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как от ее эффективности зависит боеспособность российских войск и решение задач специальной военной операции.Володин напомнил, что процесс мобилизации регулируется федеральными законами, указами президента, постановлениями правительства и приказами Минобороны, и призвал сообщать о всех фактах нарушения законов или подзаконных актов.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

частичная мобилизация в россии, госдума рф, вячеслав володин, безопасность, россия