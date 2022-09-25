https://ria.ru/20220925/makhachkala-1819388690.html

Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации

Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации - РИА Новости, 25.09.2022

Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации

Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, об этом говорится в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:28

2022-09-25T21:28

2022-09-25T21:31

махачкала

россия

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, об этом говорится в официальном Telegram-канале главы дагестанской столицы.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям."Сегодня мы наблюдали попытки сорвать запланированные мероприятия (к 165-летию города Махачкалы) и использовать волнение жителей города для проведения акций. Уважаемые махачкалинцы! Призываю вас не совершать противоправные действия, каждому из которых будет дана правовая оценка правоохранительными органами, и не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", — сообщил мэр.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов проинформировал, что "в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей".Махачкала отмечает день города в четвертое воскресенье сентября. В 2022 году это 25 сентября.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

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махачкала, россия, сергей меликов