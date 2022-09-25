Рейтинг@Mail.ru
Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/makhachkala-1819388690.html
Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации
Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации - РИА Новости, 25.09.2022
Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации
Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, об этом говорится в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:28
2022-09-25T21:31
махачкала
россия
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/87/1560928747_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_7c0d6520babbc5dfb2aec8f39f1ddb81.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, об этом говорится в официальном Telegram-канале главы дагестанской столицы.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям."Сегодня мы наблюдали попытки сорвать запланированные мероприятия (к 165-летию города Махачкалы) и использовать волнение жителей города для проведения акций. Уважаемые махачкалинцы! Призываю вас не совершать противоправные действия, каждому из которых будет дана правовая оценка правоохранительными органами, и не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", — сообщил мэр.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов проинформировал, что "в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей".Махачкала отмечает день города в четвертое воскресенье сентября. В 2022 году это 25 сентября.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/87/1560928747_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_b51933a60ab5d63a26c5418ea504dd8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, россия, сергей меликов
Махачкала, Россия, Сергей Меликов
21:28 25.09.2022 (обновлено: 21:31 25.09.2022)
 
Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации

Мэр Махачкалы Дадаев призвал не поддаваться на антигосударственные провокации

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПамятник Махачу Дахадаеву в Махачкале
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, об этом говорится в официальном Telegram-канале главы дагестанской столицы.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям.
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
19:51Специальная военная операция на Украине
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации
"Сегодня мы наблюдали попытки сорвать запланированные мероприятия (к 165-летию города Махачкалы) и использовать волнение жителей города для проведения акций. Уважаемые махачкалинцы! Призываю вас не совершать противоправные действия, каждому из которых будет дана правовая оценка правоохранительными органами, и не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", — сообщил мэр.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов проинформировал, что "в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей".
Махачкала отмечает день города в четвертое воскресенье сентября. В 2022 году это 25 сентября.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
 
МахачкалаРоссияСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала