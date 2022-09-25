21:28 25.09.2022 (обновлено: 21:31 25.09.2022)
Мэр Махачкалы призвал не поддаваться на антигосударственные провокации
Мэр Махачкалы Дадаев призвал не поддаваться на антигосударственные провокации
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, об этом говорится в официальном Telegram-канале главы дагестанской столицы.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям.
"Сегодня мы наблюдали попытки сорвать запланированные мероприятия (к 165-летию города Махачкалы) и использовать волнение жителей города для проведения акций. Уважаемые махачкалинцы! Призываю вас не совершать противоправные действия, каждому из которых будет дана правовая оценка правоохранительными органами, и не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", — сообщил мэр.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов проинформировал, что "в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей".
Махачкала отмечает день города в четвертое воскресенье сентября. В 2022 году это 25 сентября.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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