https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819333185.html

Более ста наблюдателей из 40 стран следят за голосованием на референдумах

Более ста наблюдателей из 40 стран следят за голосованием на референдумах - РИА Новости, 25.09.2022

Более ста наблюдателей из 40 стран следят за голосованием на референдумах

Более 100 международных наблюдателей из 40 стран следят за ходом голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил первый... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:22

2022-09-25T15:22

2022-09-25T15:22

в мире

херсонская область

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

запорожская область

александр малькевич

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 100 международных наблюдателей из 40 стран следят за ходом голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Более 100 международных наблюдателей из 40 стран работают (следят за ходом голосования - ред.)", - сказал Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в указанных республиках и регионах.Он отметил, что также сейчас разгоняется фейк о том, что у Украины есть список иностранных наблюдателей. Однако на самом деле есть только список, какие страны участвуют в наблюдении, а сами наблюдатели и так активно выступают по телевидению и дают комментарии, сказал Малькевич."Конечно, всевозможные провокации будут и дальше, но мы к ним готовы", - добавил представитель ОП России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава итальянского издания поделился впечатлениями о голосовании в донецкой Амвросиевке Наблюдатель из Италии, глава итальянского издания Russia News Джанфранко Вестуто поделился впечатлениями о голосовании в донецкой Амвросиевке. 2022-09-25T15:22 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, запорожская область, александр малькевич, общественная палата рф