Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 17 крупнокалиберных снарядов по Донецку
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.36 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.40 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.17 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.