https://ria.ru/20220925/donbass-1819356115.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:40

2022-09-25T17:40

2022-09-25T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.36 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.40 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.17 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины