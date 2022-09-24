https://ria.ru/20220924/yaponiya-1819189455.html

В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"

В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас" - РИА Новости, 24.09.2022

В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"

Из-за тайфуна "Талас" в Японии погибли три человека, один считается пропавшим без вести, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:09

2022-09-24T17:09

2022-09-24T17:09

в мире

сидзуока (префектура)

япония

хамамацу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/45/1559704550_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_0aa524f9b91e08ea5455633c6aaf8d56.jpg

ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии погибли три человека, один считается пропавшим без вести, сообщило агентство Киодо.Ранее Киодо сообщало о двух погибших при оползне в префектуре Сидзуока. Теперь стало известно об утонувшем 70-летнем мужчине, тело которого было обнаружено на затопленной дороге. Кроме того, еще с одним мужчиной – водителем грузовика не удается установить связь. Три человека, в том числе один ребенок, получили ранения в результате схода оползня.Энергетическая компания Chubu Electric Power Co сообщала о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – в поломке оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.

https://ria.ru/20220922/krizis-1818772907.html

https://ria.ru/20220924/dozhd-1819141749.html

https://ria.ru/20220915/tayfun-1816944519.html

сидзуока (префектура)

япония

хамамацу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сидзуока (префектура), япония, хамамацу