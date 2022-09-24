В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"
В Японии три человека погибли и один пропал без вести из-за тайфуна "Талас"
© AP Photo / Toru HanaiТайфун в Японии
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии погибли три человека, один считается пропавшим без вести, сообщило агентство Киодо.
Ранее Киодо сообщало о двух погибших при оползне в префектуре Сидзуока. Теперь стало известно об утонувшем 70-летнем мужчине, тело которого было обнаружено на затопленной дороге. Кроме того, еще с одним мужчиной – водителем грузовика не удается установить связь. Три человека, в том числе один ребенок, получили ранения в результате схода оползня.
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Энергетическая компания Chubu Electric Power Co сообщала о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.
Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – в поломке оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.
Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.
Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.
Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.
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