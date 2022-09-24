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В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас" - РИА Новости, 24.09.2022
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В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"
В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас" - РИА Новости, 24.09.2022
В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"
Из-за тайфуна "Талас" в Японии погибли три человека, один считается пропавшим без вести, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:09
2022-09-24T17:09
в мире
сидзуока (префектура)
япония
хамамацу
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ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии погибли три человека, один считается пропавшим без вести, сообщило агентство Киодо.Ранее Киодо сообщало о двух погибших при оползне в префектуре Сидзуока. Теперь стало известно об утонувшем 70-летнем мужчине, тело которого было обнаружено на затопленной дороге. Кроме того, еще с одним мужчиной – водителем грузовика не удается установить связь. Три человека, в том числе один ребенок, получили ранения в результате схода оползня.Энергетическая компания Chubu Electric Power Co сообщала о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – в поломке оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.
https://ria.ru/20220922/krizis-1818772907.html
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сидзуока (префектура)
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в мире, сидзуока (префектура), япония, хамамацу
В мире, Сидзуока (префектура), Япония, Хамамацу
17:09 24.09.2022
 
В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"

В Японии три человека погибли и один пропал без вести из-за тайфуна "Талас"

© AP Photo / Toru HanaiТайфун в Японии
Тайфун в Японии - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии погибли три человека, один считается пропавшим без вести, сообщило агентство Киодо.
Ранее Киодо сообщало о двух погибших при оползне в префектуре Сидзуока. Теперь стало известно об утонувшем 70-летнем мужчине, тело которого было обнаружено на затопленной дороге. Кроме того, еще с одним мужчиной – водителем грузовика не удается установить связь. Три человека, в том числе один ребенок, получили ранения в результате схода оползня.
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Энергетическая компания Chubu Electric Power Co сообщала о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.
Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – в поломке оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.
Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.
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Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.
Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.
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В миреСидзуока (префектура)ЯпонияХамамацу
 
 
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