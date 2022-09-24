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Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/vyezd-1819211420.html
Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет
Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет - РИА Новости, 24.09.2022
Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет
Жители Запорожской области могут спокойно и без препятствий проехать на подконтрольную Украине территорию через КПП в городе Васильевка, никаких ограничений на... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:16
2022-09-24T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
украина
референдумы на освобожденных территориях
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область) 24 сен, - РИА Новости. Жители Запорожской области могут спокойно и без препятствий проехать на подконтрольную Украине территорию через КПП в городе Васильевка, никаких ограничений на время проведения референдума нет, передает корреспондент РИА Новости.В настоящий момент на единственном в регионе контрольно-пропускном пункте в Васильевке осуществляется свободный проезд в сторону города Запорожье, который контролируется Украиной.Желающих выехать с освобожденных Россией территорий немного: машин почти нет. Перед выездом в штатном порядке проходит досмотр машин и проверка документов.Напротив, в последние недели наблюдалась тенденция на активный трафик в сторону освобожденных территорий. Желающие покинуть контролируемую Киевом часть области были вынуждены стоять в пробках по несколько часов.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819210973.html
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в мире, запорожская область, запорожье, украина, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
19:16 24.09.2022
 
Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет

Препятствий для выезда с освобожденной части Запорожской области на время референдума нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область) 24 сен, - РИА Новости. Жители Запорожской области могут спокойно и без препятствий проехать на подконтрольную Украине территорию через КПП в городе Васильевка, никаких ограничений на время проведения референдума нет, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент на единственном в регионе контрольно-пропускном пункте в Васильевке осуществляется свободный проезд в сторону города Запорожье, который контролируется Украиной.
Желающих выехать с освобожденных Россией территорий немного: машин почти нет. Перед выездом в штатном порядке проходит досмотр машин и проверка документов.
Напротив, в последние недели наблюдалась тенденция на активный трафик в сторону освобожденных территорий. Желающие покинуть контролируемую Киевом часть области были вынуждены стоять в пробках по несколько часов.
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
19:13
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеУкраинаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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