https://ria.ru/20220924/vyezd-1819211420.html

Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет

Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет - РИА Новости, 24.09.2022

Препятствий для выезда с Запорожской области на время референдума нет

Жители Запорожской области могут спокойно и без препятствий проехать на подконтрольную Украине территорию через КПП в городе Васильевка, никаких ограничений на... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:16

2022-09-24T19:16

2022-09-24T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

украина

референдумы на освобожденных территориях

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область) 24 сен, - РИА Новости. Жители Запорожской области могут спокойно и без препятствий проехать на подконтрольную Украине территорию через КПП в городе Васильевка, никаких ограничений на время проведения референдума нет, передает корреспондент РИА Новости.В настоящий момент на единственном в регионе контрольно-пропускном пункте в Васильевке осуществляется свободный проезд в сторону города Запорожье, который контролируется Украиной.Желающих выехать с освобожденных Россией территорий немного: машин почти нет. Перед выездом в штатном порядке проходит досмотр машин и проверка документов.Напротив, в последние недели наблюдалась тенденция на активный трафик в сторону освобожденных территорий. Желающие покинуть контролируемую Киевом часть области были вынуждены стоять в пробках по несколько часов.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819210973.html

запорожская область

запорожье

украина

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в мире, запорожская область, запорожье, украина, референдумы на освобожденных территориях