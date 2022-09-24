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В Кузбассе мобилизованные граждане прибывают в военкоматы - РИА Новости, 24.09.2022
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В Кузбассе мобилизованные граждане прибывают в военкоматы
В Кузбассе мобилизованные граждане прибывают в военкоматы - РИА Новости, 24.09.2022
В Кузбассе мобилизованные граждане прибывают в военкоматы
Жители Кузбасса приходят в военкоматы для частичной мобилизации, среди них есть добровольцы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:33
2022-09-24T14:33
кемеровская область
прокопьевск
таштагольский район
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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КЕМЕРОВО, 24 сен – РИА Новости. Жители Кузбасса приходят в военкоматы для частичной мобилизации, среди них есть добровольцы, сообщает пресс-служба правительства региона."В военкоматы Кузбасса прибывают мобилизованные граждане. Большинство из них получили повестки, однако есть и те, кто выразил желание служить добровольно", – говорится в сообщении.Житель Промышленновского округа Виталий Симченко получил повестку и решил сразу идти в военкомат."Считаю правильным решение Президента Российской Федерации. Надо защищать свою Родину, надо бороться с нацизмом. Чтобы наши дети жили мирно и счастливо, чтобы было светлое небо над головой. Считаю, что надо выполнить свой долг с честью и достоинством", — приводятся в сообщении слова Симченко.Житель Таштагольского района Михаил Никонов также готов выполнить свой долг перед Родиной."Родина-мать зовет, значит, мы должны там быть. Настроение боевое у ребят, все хотят туда. Они сказали, что, если мы их сейчас не угомоним, тогда они доберутся до нас", — приводятся слова Никонова.Младший сержант запаса, житель Прокопьевска Сергей Ветров также прибыл в военкомат."Это долг каждого. Время тяжелое, и если не мы, то кто пойдет нас защищать. Я считаю, что должен каждый идти, это долг. Мои сослуживцы из мобилизационного резерва сейчас находятся на военных сборах, тренируются, готовятся. Нужно защищать людей, им тяжело, их бомбят. Надо встать на защиту этого народа", — говорит Сергей Ветров.Со ссылкой на министра обороны России уточняется, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации пройдут дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом. Только после этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.Отмечается, что всем мобилизованным положены коммунальные, налоговые и медицинские льготы наравне с контрактниками. Кроме того, новым участникам спецоперации сохранят рабочие места, для чего правительство уже утвердило необходимые поправки.
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кемеровская область, прокопьевск, таштагольский район, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Кемеровская область, Прокопьевск, Таштагольский район, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
14:33 24.09.2022
 
В Кузбассе мобилизованные граждане прибывают в военкоматы

Мобилизованные жители Кузбасса прибывают в военкоматы, среди них есть добровольцы

© Фото пресс-службы Правительства КузбассаЛюди возле военкомата в городе Кемерово
Люди возле военкомата в городе Кемерово
© Фото пресс-службы Правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 сен – РИА Новости. Жители Кузбасса приходят в военкоматы для частичной мобилизации, среди них есть добровольцы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В военкоматы Кузбасса прибывают мобилизованные граждане. Большинство из них получили повестки, однако есть и те, кто выразил желание служить добровольно", – говорится в сообщении.
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Житель Промышленновского округа Виталий Симченко получил повестку и решил сразу идти в военкомат.
"Считаю правильным решение Президента Российской Федерации. Надо защищать свою Родину, надо бороться с нацизмом. Чтобы наши дети жили мирно и счастливо, чтобы было светлое небо над головой. Считаю, что надо выполнить свой долг с честью и достоинством", — приводятся в сообщении слова Симченко.
Житель Таштагольского района Михаил Никонов также готов выполнить свой долг перед Родиной.
"Родина-мать зовет, значит, мы должны там быть. Настроение боевое у ребят, все хотят туда. Они сказали, что, если мы их сейчас не угомоним, тогда они доберутся до нас", — приводятся слова Никонова.
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Младший сержант запаса, житель Прокопьевска Сергей Ветров также прибыл в военкомат.
"Это долг каждого. Время тяжелое, и если не мы, то кто пойдет нас защищать. Я считаю, что должен каждый идти, это долг. Мои сослуживцы из мобилизационного резерва сейчас находятся на военных сборах, тренируются, готовятся. Нужно защищать людей, им тяжело, их бомбят. Надо встать на защиту этого народа", — говорит Сергей Ветров.
Со ссылкой на министра обороны России уточняется, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации пройдут дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом. Только после этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.
Отмечается, что всем мобилизованным положены коммунальные, налоговые и медицинские льготы наравне с контрактниками. Кроме того, новым участникам спецоперации сохранят рабочие места, для чего правительство уже утвердило необходимые поправки.
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Кемеровская областьПрокопьевскТаштагольский районРоссияБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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