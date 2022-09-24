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Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/tu-214r-1819101772.html
Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов - РИА Новости, 24.09.2022
Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Российская армия опробовала самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T03:50
2022-09-24T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
сирия
российская электроника
ту-214
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская армия опробовала самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов, рассказал РИА Новости информированный источник.По его словам, это был один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки, который недавно прошел ремонт."Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колонны военной техники и другие", — пояснил собеседник агентства.Ту-214Р создан на Казанском авиационном производственном объединении имени С. П. Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214. Головной разработчик разведывательного оборудования — концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику").Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах.Согласно открытым данным, на вооружении российской армии стоят два таких самолета. Как минимум один из них принимал участие в специальной операции в Сирии.
https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сирия, российская электроника, ту-214
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сирия, Российская электроника, Ту-214
03:50 24.09.2022 (обновлено: 10:34 24.09.2022)
 
Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов

Россия применила для вскрытия украинских военных объектов разведчик Ту-214Р

CC BY-SA 4.0 / Rimma Sadykova / Tupolev Tu-214R inflightCамолёт-разведчик Ту-214Р
Cамолёт-разведчик Ту-214Р - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Rimma Sadykova / Tupolev Tu-214R inflight
Cамолёт-разведчик Ту-214Р. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская армия опробовала самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов, рассказал РИА Новости информированный источник.
По его словам, это был один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки, который недавно прошел ремонт.
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"Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колонны военной техники и другие", — пояснил собеседник агентства.
Ту-214Р создан на Казанском авиационном производственном объединении имени С. П. Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214. Головной разработчик разведывательного оборудования — концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику").
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах.
Согласно открытым данным, на вооружении российской армии стоят два таких самолета. Как минимум один из них принимал участие в специальной операции в Сирии.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСирияРоссийская электроникаТу-214
 
 
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