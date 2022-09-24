https://ria.ru/20220924/minobrnauki-1819239434.html

Минобрнауки открыло горячую линию для учащихся о частичной мобилизации

Минобрнауки открыло горячую линию для учащихся о частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022

Минобрнауки открыло горячую линию для учащихся о частичной мобилизации

Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для учащихся высших учебных заведений, студенты смогут узнать всю интересующую информацию,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:05

2022-09-24T22:05

2022-09-24T22:17

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для учащихся высших учебных заведений, студенты смогут узнать всю интересующую информацию, получить психологическую поддержку, сообщается на официальном сайте министерства.Она работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)."Открыта горячая линия Минобрнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в вузах ... Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку", - говорится в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

россия

украина

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, украина, частичная мобилизация в россии