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ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/lnr-1819227341.html
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР
Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:41
2022-09-24T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер Народной милиции республики Андрей Марочко."За последние две недели большая часть обстрелов (со стороны украинских силовиков – ред.) – это освобожденные территории (в ходе СВО – ред.)", - сказал Марочко журналистам.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819223227.html
луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
20:41 24.09.2022
 
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: большая часть обстрелов ВСУ приходится на освобожденные территории

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
"За последние две недели большая часть обстрелов (со стороны украинских силовиков – ред.) – это освобожденные территории (в ходе СВО – ред.)", - сказал Марочко журналистам.
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:13
Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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