https://ria.ru/20220924/lnr-1819227341.html
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР
Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:41
2022-09-24T20:41
2022-09-24T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер Народной милиции республики Андрей Марочко."За последние две недели большая часть обстрелов (со стороны украинских силовиков – ред.) – это освобожденные территории (в ходе СВО – ред.)", - сказал Марочко журналистам.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819223227.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: большая часть обстрелов ВСУ приходится на освобожденные территории