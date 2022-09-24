https://ria.ru/20220924/lnr-1819227341.html

ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР

ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР

Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:41

2022-09-24T20:41

2022-09-24T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Большая часть обстрелов территории Луганской Народной Республики приходится на освобожденные в ходе СВО территории республики, заявил журналистам офицер Народной милиции республики Андрей Марочко."За последние две недели большая часть обстрелов (со стороны украинских силовиков – ред.) – это освобожденные территории (в ходе СВО – ред.)", - сказал Марочко журналистам.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819223227.html

луганская народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, андрей марочко, луганская народная республика