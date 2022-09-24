США с союзниками хотят "остановить маховик истории", заявил Лавров в ООН
Лавров в ООН заявил, что США с союзниками хотят "остановить маховик истории"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал в ООН действия США в отношении других государств и заявил, что Вашингтон с союзниками хотят "остановить маховик истории".
Выступая в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров отметил, что в прошлое "уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы Запада - "золотого миллиарда", чье сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки".
"Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры. Однако объективные геополитические процессы воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению", - сказал министр.
"США и их союзники хотят остановить маховик истории. Когда-то, провозгласив победу в "холодной войне", Вашингтон возвёл себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать – как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство – особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным "хозяевам мира", - сказал министр.
"Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран-членов НАТО, западные СМИ, культуру? Разве объявляли англосаксов "нелюдями", применяли против них тяжелые вооружения? Каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека и верховенством права? Стабилизация социально-политической обстановки? Рост благосостояния населения? Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше", - заключил он.
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