https://ria.ru/20220924/himars-1819133397.html

ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS

ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 24 ракеты из американской РСЗО HIMARS по 4 населенным пунктам Луганской народной республики, заявила Народная... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:35

2022-09-24T11:35

2022-09-24T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

рубежное

telegram (приложение)

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 24 ракеты из американской РСЗО HIMARS по 4 населенным пунктам Луганской народной республики, заявила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 24 ракеты", - говорится в заявлении Народной милиции в своем Telegram-канале.Уточняется, что в результате обстрелов в Стаханове повреждены помещения культурно-развлекательного центра "Ника" в городском парке "Горняк", в Рубежном два многоквартирных жилых дома, в Сватово - зернохранилище и два автомобиля. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

https://ria.ru/20220924/himars-1819131218.html

луганская народная республика

стаханов

рубежное

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в мире, луганская народная республика, стаханов, рубежное, telegram (приложение), рсзо himars