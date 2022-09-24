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ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/himars-1819133397.html
ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS
ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские войска за минувшие сутки выпустили 24 ракеты из американской РСЗО HIMARS по 4 населенным пунктам Луганской народной республики, заявила Народная... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:35
2022-09-24T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
рубежное
telegram (приложение)
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 24 ракеты из американской РСЗО HIMARS по 4 населенным пунктам Луганской народной республики, заявила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 24 ракеты", - говорится в заявлении Народной милиции в своем Telegram-канале.Уточняется, что в результате обстрелов в Стаханове повреждены помещения культурно-развлекательного центра "Ника" в городском парке "Горняк", в Рубежном два многоквартирных жилых дома, в Сватово - зернохранилище и два автомобиля. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20220924/himars-1819131218.html
луганская народная республика
стаханов
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в мире, луганская народная республика, стаханов, рубежное, telegram (приложение), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Рубежное, Telegram (приложение), РСЗО HIMARS
11:35 24.09.2022
 
ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 24 ракеты из РСЗО HIMARS

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 24 ракеты из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 24 ракеты из американской РСЗО HIMARS по 4 населенным пунктам Луганской народной республики, заявила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 24 ракеты", - говорится в заявлении Народной милиции в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате обстрелов в Стаханове повреждены помещения культурно-развлекательного центра "Ника" в городском парке "Горняк", в Рубежном два многоквартирных жилых дома, в Сватово - зернохранилище и два автомобиля. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановРубежноеTelegram (приложение)РСЗО HIMARS
 
 
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