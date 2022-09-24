В Германии призвали разделить страну на зоны из-за цен на электроэнергию
Три земли Германии призывали разделить страну на зоны из-за роста цен на электроэнергию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 сег - РИА Новости. На фоне резкого роста цен на электроэнергию три федеральные земли Германии, расположенные на севере страны, призывают разделить ее на ценовые зоны - с преимуществами для тех регионов, где производятся возобновляемые источники энергии, сообщает Welt am Sonntag.
По мнению министра энергетики Шлезвиг-Гольштейна Тобиаса Гольдшмидта, такое разделение было бы логическим следствием энергетической политики Баварии (федеральная земля на юге и юго-востоке Германии).
"Более 15 лет правительство земли Бавария… саботировало расширение электросетей и ветроэнергетики. Просто невозможно объяснить жителям севера, почему они должны платить за это, - приводит издание слова Гольдшмидта.
Его позицию разделяет министр экономики и энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания Райнхард Майер. "Уровень платы за электроэнергию ложится бременем на конечных потребителей и ставит север Германии в невыгодное положение как место для ведения бизнеса", - отметил Майер. По его мнению, нельзя, чтобы такие регионы, как Мекленбург-Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится большая часть расширения использования возобновляемых источников энергии, сталкивались с самыми высокими ценами на электроэнергию. "Это несправедливо", - уверен политик.
С таким требованием согласился и министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис. "Будь то расширение возобновляемых источников энергии, крупные линии электропередач или строительство терминалов для импорта "зеленого" газа: север страны на протяжении многих лет нес основное бремя энергетический изменений", - пояснил министр. В этой связи, по его словам, очевидно, что эти регионы должны получить преимущества.