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В Германии призвали разделить страну на зоны из-за цен на электроэнергию - РИА Новости, 24.09.2022
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В Германии призвали разделить страну на зоны из-за цен на электроэнергию
В Германии призвали разделить страну на зоны из-за цен на электроэнергию - РИА Новости, 24.09.2022
В Германии призвали разделить страну на зоны из-за цен на электроэнергию
На фоне резкого роста цен на электроэнергию три федеральные земли Германии, расположенные на севере страны, призывают разделить ее на ценовые зоны - с... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:00
2022-09-24T17:00
цены на нефть
германия
шлезвиг-гольштейн
бавария
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БЕРЛИН, 24 сег - РИА Новости. На фоне резкого роста цен на электроэнергию три федеральные земли Германии, расположенные на севере страны, призывают разделить ее на ценовые зоны - с преимуществами для тех регионов, где производятся возобновляемые источники энергии, сообщает Welt am Sonntag.По мнению министра энергетики Шлезвиг-Гольштейна Тобиаса Гольдшмидта, такое разделение было бы логическим следствием энергетической политики Баварии (федеральная земля на юге и юго-востоке Германии)."Более 15 лет правительство земли Бавария… саботировало расширение электросетей и ветроэнергетики. Просто невозможно объяснить жителям севера, почему они должны платить за это, - приводит издание слова Гольдшмидта.Его позицию разделяет министр экономики и энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания Райнхард Майер. "Уровень платы за электроэнергию ложится бременем на конечных потребителей и ставит север Германии в невыгодное положение как место для ведения бизнеса", - отметил Майер. По его мнению, нельзя, чтобы такие регионы, как Мекленбург-Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится большая часть расширения использования возобновляемых источников энергии, сталкивались с самыми высокими ценами на электроэнергию. "Это несправедливо", - уверен политик.С таким требованием согласился и министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис. "Будь то расширение возобновляемых источников энергии, крупные линии электропередач или строительство терминалов для импорта "зеленого" газа: север страны на протяжении многих лет нес основное бремя энергетический изменений", - пояснил министр. В этой связи, по его словам, очевидно, что эти регионы должны получить преимущества.
https://ria.ru/20220924/berbok-1819113140.html
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цены на нефть, германия, шлезвиг-гольштейн, бавария
Цены на нефть, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Бавария
17:00 24.09.2022
 
В Германии призвали разделить страну на зоны из-за цен на электроэнергию

Три земли Германии призывали разделить страну на зоны из-за роста цен на электроэнергию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 сег - РИА Новости. На фоне резкого роста цен на электроэнергию три федеральные земли Германии, расположенные на севере страны, призывают разделить ее на ценовые зоны - с преимуществами для тех регионов, где производятся возобновляемые источники энергии, сообщает Welt am Sonntag.
По мнению министра энергетики Шлезвиг-Гольштейна Тобиаса Гольдшмидта, такое разделение было бы логическим следствием энергетической политики Баварии (федеральная земля на юге и юго-востоке Германии).
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"Более 15 лет правительство земли Бавария… саботировало расширение электросетей и ветроэнергетики. Просто невозможно объяснить жителям севера, почему они должны платить за это, - приводит издание слова Гольдшмидта.
Его позицию разделяет министр экономики и энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания Райнхард Майер. "Уровень платы за электроэнергию ложится бременем на конечных потребителей и ставит север Германии в невыгодное положение как место для ведения бизнеса", - отметил Майер. По его мнению, нельзя, чтобы такие регионы, как Мекленбург-Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится большая часть расширения использования возобновляемых источников энергии, сталкивались с самыми высокими ценами на электроэнергию. "Это несправедливо", - уверен политик.
С таким требованием согласился и министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис. "Будь то расширение возобновляемых источников энергии, крупные линии электропередач или строительство терминалов для импорта "зеленого" газа: север страны на протяжении многих лет нес основное бремя энергетический изменений", - пояснил министр. В этой связи, по его словам, очевидно, что эти регионы должны получить преимущества.
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