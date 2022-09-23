https://ria.ru/20220923/zima-1818975839.html
Все городские системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим
Все городские системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим - РИА Новости, 23.09.2022
Все городские системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим
Специалисты завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:13
2022-09-23T16:13
2022-09-23T16:13
петр бирюков
москва
общество
жкх
отопительный сезон 2022-2023 в россии
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818976182_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9f8901bb4b33dc7ed0cf785d51097719.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что все работы, благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, прошли штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятиях торговли и промышленности.Бирюков напомнил, что отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. С 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html
https://ria.ru/20220914/avtobazy-1816703569.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818976182_4:0:1140:852_1920x0_80_0_0_09b593e702c211366eb32ccb5137205c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Общество, ЖКХ, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что все работы, благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, прошли штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятиях торговли и промышленности.
Бирюков напомнил, что отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. С 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах.
"В работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. Работает общегородская горячая линия по вопросам отопления, позвонив на нее можно сообщить о возникших проблемах, на данный момент число звонков минимально", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.