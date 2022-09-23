https://ria.ru/20220923/zima-1818975839.html

Все городские системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим

Все городские системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим - РИА Новости, 23.09.2022

Все городские системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим

Специалисты завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:13

2022-09-23T16:13

2022-09-23T16:13

петр бирюков

москва

общество

жкх

отопительный сезон 2022-2023 в россии

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что все работы, благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, прошли штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятиях торговли и промышленности.Бирюков напомнил, что отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. С 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html

https://ria.ru/20220914/avtobazy-1816703569.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии, городское хозяйство москвы