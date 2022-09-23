https://ria.ru/20220923/svyaschenniki-1819002539.html

Член СПЧ предлагает ввести военно-учетную специальность для священников

Член СПЧ предлагает ввести военно-учетную специальность для священников - РИА Новости, 23.09.2022

Член СПЧ предлагает ввести военно-учетную специальность для священников

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил законодательно ввести военно-учетную специальность для священников и подумать для них... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:06

2022-09-23T17:06

2022-09-23T17:06

религия

кирилл кабанов

религия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил законодательно ввести военно-учетную специальность для священников и подумать для них о брони от призыва при мобилизации."Надо вводить, в конце концов, официально статус, военно-учетную специальность как раз именно института служащих по штатному расписанию священнослужителей, то есть лиц, которые выполняют эту функцию в вооруженных силах", - сказал Кабанов РИА Новости.Также член Совета предложил подумать о возможности введения для духовенства брони от призыва при мобилизации."Многие служили в армии, большинство из священнослужителей служили перед семинариями, академиями, они проходили воинскую службу. Мы же прекрасно понимаем, что если они будут призваны, то это нарушает все принципы их службы, тем более если им придется применять оружие. Поэтому надо решать вопрос по поводу брони", - сообщил он.

https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кирилл кабанов, религия