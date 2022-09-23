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Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
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Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который находится в Донецке, высоко оценил организацию референдума в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:06
2022-09-23T21:06
в мире
александр хинштейн
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
госдума рф
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который находится в Донецке, высоко оценил организацию референдума в Донецкой Народной Республике, заявил, что голосование проходит открыто, люди сами идут голосовать без принуждения."Мы были и в частном секторе, и в центре города и смотрели везде, как люди идут сами, без какого-либо принуждения, без какого-либо привода, абсолютно искренне, все они говорят, что мы ждали этого дня очень много лет... я высоко оцениваю организацию избирательного процесса в республике и конкретно в Донецке, где сегодня нахожусь целый день, я считаю, что голосование проходит абсолютно прозрачно, открыто, легитимно", - заявил Хинштейн на пресс-конференции в Донецке.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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в мире, александр хинштейн, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, госдума рф, референдум в донбассе
В мире, Александр Хинштейн, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Референдум в Донбассе
21:06 23.09.2022
 
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР

Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР, голосование проходит открыто

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который находится в Донецке, высоко оценил организацию референдума в Донецкой Народной Республике, заявил, что голосование проходит открыто, люди сами идут голосовать без принуждения.
"Мы были и в частном секторе, и в центре города и смотрели везде, как люди идут сами, без какого-либо принуждения, без какого-либо привода, абсолютно искренне, все они говорят, что мы ждали этого дня очень много лет... я высоко оцениваю организацию избирательного процесса в республике и конкретно в Донецке, где сегодня нахожусь целый день, я считаю, что голосование проходит абсолютно прозрачно, открыто, легитимно", - заявил Хинштейн на пресс-конференции в Донецке.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Все проходит нормально – наблюдатель из Уругвая о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В миреАлександр ХинштейнДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФРеферендум в Донбассе
 
 
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