https://ria.ru/20220923/referendum-1819074183.html
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который находится в Донецке, высоко оценил организацию референдума в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:06
2022-09-23T21:06
2022-09-23T21:06
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который находится в Донецке, высоко оценил организацию референдума в Донецкой Народной Республике, заявил, что голосование проходит открыто, люди сами идут голосовать без принуждения."Мы были и в частном секторе, и в центре города и смотрели везде, как люди идут сами, без какого-либо принуждения, без какого-либо привода, абсолютно искренне, все они говорят, что мы ждали этого дня очень много лет... я высоко оцениваю организацию избирательного процесса в республике и конкретно в Донецке, где сегодня нахожусь целый день, я считаю, что голосование проходит абсолютно прозрачно, открыто, легитимно", - заявил Хинштейн на пресс-конференции в Донецке.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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в мире, александр хинштейн, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, госдума рф, референдум в донбассе
В мире, Александр Хинштейн, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Референдум в Донбассе
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР, голосование проходит открыто