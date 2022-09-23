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В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
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В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме
В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме
Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, находящиеся в Екатеринбурге, с раннего утра пятницы активно участвуют в референдуме о присоединении к России РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:05
2022-09-23T16:05
екатеринбург
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, находящиеся в Екатеринбурге, с раннего утра пятницы активно участвуют в референдуме о присоединении к России и не могут сдержать слез от эмоций, сообщила РИА Новости председатель участковой комиссии ДНР Наталья Костюкова.Участковая комиссия в Екатеринбурге была организована на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в пятницу утром началось голосование на референдуме."Мы не успели даже открыться, уже приходили люди, которые хотят проголосовать. Я сама в шоке, я не ожидала, что здесь будет столько людей с Донецкой области. Вообще, оказывается, столько людей живет (в Екатеринбурге) с 2014 года мариупольских, донецких. Все плакали", - сказала Костюкова.Сама женщина приехала в Свердловскую область из Мариуполя 23 апреля – в первый "заезд" беженцев в регион. Жила она в девятиэтажке, расположенной напротив завода "Азовсталь". "Мы видели, как открываются ворота и выезжают танки. А "Азовсталь" – металлургический завод, там никогда танки не делали. Мы уже тогда понимали, какое количество техники все эти восемь лет готовилось. А сколько оттуда выезжало оружия – прямо вагонетками выгружали пулеметы. Мы все это видели своими глазами. Поэтому референдум – это замечательно, это очень хорошо", - отметила она.Наталья призналась: когда начался обстрел ее дома, пришлось выбегать на улицу в той одежде, которая на ней была, не было времени даже забрать куртку. Так она и приехала в Екатеринбург с осколками на подошве кроссовок, но благодаря неравнодушным гражданам ей была предоставлена одежда и обувь.По ее словам, организация референдума находится на высоком уровне, особенно учитывая, что подготовка велась в сжатые сроки. "Все очень быстро было сделано – плакаты, ручки, бюллетени, футболки. Очень хорошее обеспечение, нас защищают и охраняют, никто не грубит и не хамит. Попав сюда, я не ожидала столько доброжелательности от людей. Мне казалось, что будет более агрессивное отношение. Оказалось, что очень многие нам сочувствуют", - пояснила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818973036.html
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екатеринбург
россия
донецкая народная республика
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екатеринбург, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
Екатеринбург, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
16:05 23.09.2022
 
В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме

Председатель УИК ДНР Костюкова: беженцы не сдерживают слез на референдуме в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме в Екатеринбурге
Мужчина держит бюллетень на референдуме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина держит бюллетень на референдуме в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, находящиеся в Екатеринбурге, с раннего утра пятницы активно участвуют в референдуме о присоединении к России и не могут сдержать слез от эмоций, сообщила РИА Новости председатель участковой комиссии ДНР Наталья Костюкова.
Участковая комиссия в Екатеринбурге была организована на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в пятницу утром началось голосование на референдуме.
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:01
В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования
"Мы не успели даже открыться, уже приходили люди, которые хотят проголосовать. Я сама в шоке, я не ожидала, что здесь будет столько людей с Донецкой области. Вообще, оказывается, столько людей живет (в Екатеринбурге) с 2014 года мариупольских, донецких. Все плакали", - сказала Костюкова.
Сама женщина приехала в Свердловскую область из Мариуполя 23 апреля – в первый "заезд" беженцев в регион. Жила она в девятиэтажке, расположенной напротив завода "Азовсталь". "Мы видели, как открываются ворота и выезжают танки. А "Азовсталь" – металлургический завод, там никогда танки не делали. Мы уже тогда понимали, какое количество техники все эти восемь лет готовилось. А сколько оттуда выезжало оружия – прямо вагонетками выгружали пулеметы. Мы все это видели своими глазами. Поэтому референдум – это замечательно, это очень хорошо", - отметила она.
Наталья призналась: когда начался обстрел ее дома, пришлось выбегать на улицу в той одежде, которая на ней была, не было времени даже забрать куртку. Так она и приехала в Екатеринбург с осколками на подошве кроссовок, но благодаря неравнодушным гражданам ей была предоставлена одежда и обувь.
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:47
Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр
По ее словам, организация референдума находится на высоком уровне, особенно учитывая, что подготовка велась в сжатые сроки. "Все очень быстро было сделано – плакаты, ручки, бюллетени, футболки. Очень хорошее обеспечение, нас защищают и охраняют, никто не грубит и не хамит. Попав сюда, я не ожидала столько доброжелательности от людей. Мне казалось, что будет более агрессивное отношение. Оказалось, что очень многие нам сочувствуют", - пояснила она.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
ЕкатеринбургРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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