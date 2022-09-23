https://ria.ru/20220923/referendum-1818975255.html

В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме

В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

В Екатеринбурге рассказали о голосовании на референдуме

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, находящиеся в Екатеринбурге, с раннего утра пятницы активно участвуют в референдуме о присоединении к России РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:05

2022-09-23T16:05

2022-09-23T16:05

екатеринбург

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, находящиеся в Екатеринбурге, с раннего утра пятницы активно участвуют в референдуме о присоединении к России и не могут сдержать слез от эмоций, сообщила РИА Новости председатель участковой комиссии ДНР Наталья Костюкова.Участковая комиссия в Екатеринбурге была организована на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в пятницу утром началось голосование на референдуме."Мы не успели даже открыться, уже приходили люди, которые хотят проголосовать. Я сама в шоке, я не ожидала, что здесь будет столько людей с Донецкой области. Вообще, оказывается, столько людей живет (в Екатеринбурге) с 2014 года мариупольских, донецких. Все плакали", - сказала Костюкова.Сама женщина приехала в Свердловскую область из Мариуполя 23 апреля – в первый "заезд" беженцев в регион. Жила она в девятиэтажке, расположенной напротив завода "Азовсталь". "Мы видели, как открываются ворота и выезжают танки. А "Азовсталь" – металлургический завод, там никогда танки не делали. Мы уже тогда понимали, какое количество техники все эти восемь лет готовилось. А сколько оттуда выезжало оружия – прямо вагонетками выгружали пулеметы. Мы все это видели своими глазами. Поэтому референдум – это замечательно, это очень хорошо", - отметила она.Наталья призналась: когда начался обстрел ее дома, пришлось выбегать на улицу в той одежде, которая на ней была, не было времени даже забрать куртку. Так она и приехала в Екатеринбург с осколками на подошве кроссовок, но благодаря неравнодушным гражданам ей была предоставлена одежда и обувь.По ее словам, организация референдума находится на высоком уровне, особенно учитывая, что подготовка велась в сжатые сроки. "Все очень быстро было сделано – плакаты, ручки, бюллетени, футболки. Очень хорошее обеспечение, нас защищают и охраняют, никто не грубит и не хамит. Попав сюда, я не ожидала столько доброжелательности от людей. Мне казалось, что будет более агрессивное отношение. Оказалось, что очень многие нам сочувствуют", - пояснила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818973036.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818968012.html

екатеринбург

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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