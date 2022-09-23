https://ria.ru/20220923/referendum-1818839681.html

Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой

Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой - РИА Новости, 23.09.2022

Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в первый день референдума о вхождении в состав России обратился к жителям ДНР и назвал его проведение... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:27

2022-09-23T08:27

2022-09-23T12:51

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

денис пушилин

леонид пасечник

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в первый день референдума о вхождении в состав России обратился к жителям ДНР и назвал его проведение "исторической вехой"."Проведение референдума - историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством. Затем - добились признания республики. И вот он - третий шаг: объединение с Россией", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818837297.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, леонид пасечник, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях