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Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием - РИА Новости, 23.09.2022
Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в военную спецоперацию на Украине, заявил заместитель министра... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:11
2022-09-23T15:11
2022-09-23T16:37
россия
украина
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
в мире
сша
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в военную спецоперацию на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.При этом, отметил замминистра, в контактах с Вашингтоном Россия напоминает о принципе, работавшем в холодную войну, — о мирном сосуществовании, но из раза в раз наталкивается на глухую стену непонимания. По словам Рябкова, открытое противостояние с США и НАТО не в интересах Москвы."Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Россия предупреждает о риске западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, и настоятельно призывает американскую администрацию избежать ситуации, которая может привести к прямому военному столкновению двух ядерных держав.Ядерная доктрина, утвержденная в 2020 году, определяет принципы ядерного сдерживания, а также регламентирует, в каком случае Россия оставляет за собой право на ядерный удар. Таких условий четыре: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире, сша
Россия, Украина, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, В мире, США
15:11 23.09.2022 (обновлено: 16:37 23.09.2022)
Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в военную спецоперацию на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
"Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Владимировича Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года", — сказал он.
При этом, отметил замминистра, в контактах с Вашингтоном Россия напоминает о принципе, работавшем в холодную войну, — о мирном сосуществовании, но из раза в раз наталкивается на глухую стену непонимания.
По словам Рябкова
, открытое противостояние с США
и НАТО
не в интересах Москвы.
"Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия предупреждает о риске западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, и настоятельно призывает американскую администрацию избежать ситуации, которая может привести к прямому военному столкновению двух ядерных держав.
Ядерная доктрина, утвержденная в 2020 году, определяет принципы ядерного сдерживания, а также регламентирует, в каком случае Россия
оставляет за собой право на ядерный удар. Таких условий четыре: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.