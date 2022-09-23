https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818953829.html

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием - РИА Новости, 23.09.2022

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в военную спецоперацию на Украине, заявил заместитель министра... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:11

2022-09-23T15:11

2022-09-23T16:37

россия

украина

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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сша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в военную спецоперацию на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.При этом, отметил замминистра, в контактах с Вашингтоном Россия напоминает о принципе, работавшем в холодную войну, — о мирном сосуществовании, но из раза в раз наталкивается на глухую стену непонимания. По словам Рябкова, открытое противостояние с США и НАТО не в интересах Москвы."Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Россия предупреждает о риске западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, и настоятельно призывает американскую администрацию избежать ситуации, которая может привести к прямому военному столкновению двух ядерных держав.Ядерная доктрина, утвержденная в 2020 году, определяет принципы ядерного сдерживания, а также регламентирует, в каком случае Россия оставляет за собой право на ядерный удар. Таких условий четыре: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

https://ria.ru/20220923/zeman-1818958288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире, сша