https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818859220.html

Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов

Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов - РИА Новости, 23.09.2022

Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов

Губернатор Колымы Сергей Носов призвал разъяснить ситуацию с мобилизацией отслуживших в армии студентов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:25

2022-09-23T10:25

2022-09-23T10:25

специальная военная операция на украине

общество

магаданская область

россия

сергей носов

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Колымы Сергей Носов призвал разъяснить ситуацию с мобилизацией отслуживших в армии студентов.Ранее в Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. В военном комиссариате Магаданской области на запрос правительства региона пояснили, что студенты, прошедшие ранее воинскую службу в армии, подлежат мобилизации на общих основаниях. Не мобилизуют только студентов, не служивших в вооруженных силах."Если мы говорим про студентов, это категория наших граждан определенного возраста, которые получают знания и профессию, которые нужны нашему народному хозяйству. Так было всегда при призыве в армию. Если это же относится к частичной мобилизации, то подходы должны быть такими же. Студенты очной формы обучения не призываются. Но с учетом того, что есть вопросы и есть интерпретация на местах субъективная, это требует уточнения и разъяснения и со стороны военной прокуратуры по действиям военных комиссаров на местах", - сказал Носов РИА Новости.В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

магаданская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, магаданская область, россия, сергей носов, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф