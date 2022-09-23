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Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818859220.html
Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов
Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов - РИА Новости, 23.09.2022
Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов
Губернатор Колымы Сергей Носов призвал разъяснить ситуацию с мобилизацией отслуживших в армии студентов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:25
2022-09-23T10:25
специальная военная операция на украине
общество
магаданская область
россия
сергей носов
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Колымы Сергей Носов призвал разъяснить ситуацию с мобилизацией отслуживших в армии студентов.Ранее в Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. В военном комиссариате Магаданской области на запрос правительства региона пояснили, что студенты, прошедшие ранее воинскую службу в армии, подлежат мобилизации на общих основаниях. Не мобилизуют только студентов, не служивших в вооруженных силах."Если мы говорим про студентов, это категория наших граждан определенного возраста, которые получают знания и профессию, которые нужны нашему народному хозяйству. Так было всегда при призыве в армию. Если это же относится к частичной мобилизации, то подходы должны быть такими же. Студенты очной формы обучения не призываются. Но с учетом того, что есть вопросы и есть интерпретация на местах субъективная, это требует уточнения и разъяснения и со стороны военной прокуратуры по действиям военных комиссаров на местах", - сказал Носов РИА Новости.В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
магаданская область
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общество, магаданская область, россия, сергей носов, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Магаданская область, Россия, Сергей Носов, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
10:25 23.09.2022
 
Глава Колымы потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов

Магаданский губернатор Носов потребовал разъяснить ситуацию с призывом служивших студентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России объявлена частичная мобилизация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Колымы Сергей Носов призвал разъяснить ситуацию с мобилизацией отслуживших в армии студентов.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. В военном комиссариате Магаданской области на запрос правительства региона пояснили, что студенты, прошедшие ранее воинскую службу в армии, подлежат мобилизации на общих основаниях. Не мобилизуют только студентов, не служивших в вооруженных силах.
"Если мы говорим про студентов, это категория наших граждан определенного возраста, которые получают знания и профессию, которые нужны нашему народному хозяйству. Так было всегда при призыве в армию. Если это же относится к частичной мобилизации, то подходы должны быть такими же. Студенты очной формы обучения не призываются. Но с учетом того, что есть вопросы и есть интерпретация на местах субъективная, это требует уточнения и разъяснения и со стороны военной прокуратуры по действиям военных комиссаров на местах", - сказал Носов РИА Новости.
В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМагаданская областьРоссияСергей НосовЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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