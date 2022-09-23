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В Новгородской области возобновят речные прогулочные маршруты - РИА Новости, 23.09.2022
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В Новгородской области возобновят речные прогулочные маршруты
В Новгородской области возобновят речные прогулочные маршруты - РИА Новости, 23.09.2022
В Новгородской области возобновят речные прогулочные маршруты
Пилотный проект по запуску прогулочных маршрутов в рамках возобновлениях речных перевозок пассажиров планируется запустить в Новгородской области в 2023 году,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:03
2022-09-23T17:03
общество
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пилотный проект по запуску прогулочных маршрутов в рамках возобновлениях речных перевозок пассажиров планируется запустить в Новгородской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.Соответствующая программа предполагает, в частности, запуск речных прогулочных маршрутов по регулярному расписанию по направлению "Великий Новгород - Рюриково Городище - Юрьевский монастырь - НТШ - Хутынский монастырь – Кречевицы"."Это должно стать обычным транспортным сообщением. От Юрьево до Хутыни, с остановками на определенных точках, с оборудованными подходами к этим остановкам. Городским властям нужно будет максимально включиться в эту работу. Следующий год – пробуем, в идеале через год – делаем это по единому транспортному билету в интеграции с автобусным транспортом", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Также областные власти рассматривают возможность организации регулярного транспортного сообщения по маршруту "Великий Новгород – Взвад" на скоростных судах "Восход". Этот рейс предполагается интегрировать в туристический проект "Санкт-Петербург – Старая Русса". Маршрут будет включать поездку на "Ласточке" и скоростном судне, а также туристическое сопровождение и экскурсии."Чтобы маршрут на Взвад жил, важно оборудовать инфраструктуру во Взваде по развитию самого поселка, туризма. Если это будет пустое место, куда просто будут приезжать люди, то никакой экономики не будет. Поэтому это отдельная задача для руководства Старорусского района. Я хочу в следующем году провести заседание правительства в Старой Руссе, приехав туда на водном транспорте", - заключил новгородский губернатор.
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общество, новгородская область, россия, андрей никитин (политик)
Общество, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик)
17:03 23.09.2022
 
В Новгородской области возобновят речные прогулочные маршруты

В Новгородской области речные прогулочные маршруты возобновят в 2023 году

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкВид на Ярославово дворище и Торг с берега реки Волхов в Великом Новгороде
Вид на Ярославово дворище и Торг с берега реки Волхов в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Ярославово дворище и Торг с берега реки Волхов в Великом Новгороде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пилотный проект по запуску прогулочных маршрутов в рамках возобновлениях речных перевозок пассажиров планируется запустить в Новгородской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.
Соответствующая программа предполагает, в частности, запуск речных прогулочных маршрутов по регулярному расписанию по направлению "Великий Новгород - Рюриково Городище - Юрьевский монастырь - НТШ - Хутынский монастырь – Кречевицы".
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"Это должно стать обычным транспортным сообщением. От Юрьево до Хутыни, с остановками на определенных точках, с оборудованными подходами к этим остановкам. Городским властям нужно будет максимально включиться в эту работу. Следующий год – пробуем, в идеале через год – делаем это по единому транспортному билету в интеграции с автобусным транспортом", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Также областные власти рассматривают возможность организации регулярного транспортного сообщения по маршруту "Великий Новгород – Взвад" на скоростных судах "Восход". Этот рейс предполагается интегрировать в туристический проект "Санкт-Петербург – Старая Русса". Маршрут будет включать поездку на "Ласточке" и скоростном судне, а также туристическое сопровождение и экскурсии.
"Чтобы маршрут на Взвад жил, важно оборудовать инфраструктуру во Взваде по развитию самого поселка, туризма. Если это будет пустое место, куда просто будут приезжать люди, то никакой экономики не будет. Поэтому это отдельная задача для руководства Старорусского района. Я хочу в следующем году провести заседание правительства в Старой Руссе, приехав туда на водном транспорте", - заключил новгородский губернатор.
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ОбществоНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
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