https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html

В Грозном более 50 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов

В Грозном более 50 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

В Грозном более 50 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов

Более 50 тысяч человек в Грозном приняли участие в митинге в поддержку проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:28

2022-09-23T16:28

2022-09-23T16:28

грозный

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек в Грозном приняли участие в митинге в поддержку проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, сообщил РИА Новости председатель общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.Жители Чечни, в том числе из отдаленных районов, пришли на митинг с российскими флагами и плакатами "Деды смогли, и мы сможем", "Россия, вперед" и "Братцы, мы вас ждем"."Сегодня мы проводим масштабный митинг с участием более 50 тысяч человек, это представители всего гражданского общества. Мы считаем, что проведение референдума поставит точку многолетнему насилию против мирных жителей Донбасса. Хотел бы напомнить, что 19 лет назад чеченский народ и народы, которые здесь проживают, сделали свой выбор, это была инициатива нашего первого президента. Мы видим, что благодаря этой инициативе, этому решению мы превратились в процветающий регион", - сказал Денильханов РИА Новости.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

грозный

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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