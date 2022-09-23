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В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
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В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме
Шахтеры из Донбасса, вынужденные переехать в город Нерюнгри Якутии, голосовали на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:36
2022-09-23T08:36
общество
референдум в донбассе
республика саха (якутия)
донбасс
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ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Шахтеры из Донбасса, вынужденные переехать в город Нерюнгри Якутии, голосовали на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, сообщает Центризбрком республики в Telegram.Ранее сообщалось о том, что участки референдумов образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября."23 сентября началось голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Из зарубежного участка по референдуму в Нерюнгри сообщают, что голосовали шахтеры из Донбасса, вынужденные уехать из родных мест, работающие сегодня в угледобывающих предприятиях", - рассказали в ЦИК Якутии.Отмечается, что помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования, переносными ширмами. Участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве всем необходимым для работы. Бюллетени доставлены.
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общество, референдум в донбассе, республика саха (якутия), донбасс
Общество, Референдум в Донбассе, Республика Саха (Якутия), Донбасс
08:36 23.09.2022
 
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме

Шахтеры из Донбасса проголосовали в Якутии на референдуме по присоединению к России

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкБланки для голосования на референдумах о присоединении к РФ
Бланки для голосования на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Бланки для голосования на референдумах о присоединении к РФ
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ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Шахтеры из Донбасса, вынужденные переехать в город Нерюнгри Якутии, голосовали на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, сообщает Центризбрком республики в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что участки референдумов образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.
"23 сентября началось голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Из зарубежного участка по референдуму в Нерюнгри сообщают, что голосовали шахтеры из Донбасса, вынужденные уехать из родных мест, работающие сегодня в угледобывающих предприятиях", - рассказали в ЦИК Якутии.
Отмечается, что помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования, переносными ширмами. Участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве всем необходимым для работы. Бюллетени доставлены.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
ОбществоРеферендум в ДонбассеРеспублика Саха (Якутия)Донбасс
 
 
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