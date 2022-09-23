https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818840317.html
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме
Шахтеры из Донбасса, вынужденные переехать в город Нерюнгри Якутии, голосовали на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:36
2022-09-23T08:36
2022-09-23T08:36
общество
референдум в донбассе
республика саха (якутия)
донбасс
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ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Шахтеры из Донбасса, вынужденные переехать в город Нерюнгри Якутии, голосовали на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, сообщает Центризбрком республики в Telegram.Ранее сообщалось о том, что участки референдумов образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября."23 сентября началось голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Из зарубежного участка по референдуму в Нерюнгри сообщают, что голосовали шахтеры из Донбасса, вынужденные уехать из родных мест, работающие сегодня в угледобывающих предприятиях", - рассказали в ЦИК Якутии.Отмечается, что помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования, переносными ширмами. Участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве всем необходимым для работы. Бюллетени доставлены.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, референдум в донбассе, республика саха (якутия), донбасс
Общество, Референдум в Донбассе, Республика Саха (Якутия), Донбасс
В Якутии шахтеры, переехавшие из Донбасса, проголосовали на референдуме
Шахтеры из Донбасса проголосовали в Якутии на референдуме по присоединению к России