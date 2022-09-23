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Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца - РИА Новости, 23.09.2022
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Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца
Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца - РИА Новости, 23.09.2022
Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца
Морские пехотинцы США из подразделения морской логистики будут находиться в Финляндии с октября до начала декабря, сообщают ВМС Финляндии. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:08
2022-09-23T13:08
в мире
финляндия
сша
вооруженные силы сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы США из подразделения морской логистики будут находиться в Финляндии с октября до начала декабря, сообщают ВМС Финляндии."Корпус морской пехоты США (вторая группа морской логистики) прибудет в Финляндию на срок чуть более двух месяцев", - говорится в сообщении.Уточняется, что с октября по начало декабря американское подразделение численностью около 150 человек будет тренироваться вместе с финскими военными."В последние месяцы активизировалось сотрудничество между ВМС Финляндии и ВМС и морской пехотой США. Совместные учения в Финляндии в мае и августе прошлого года развили совместимость сил и, помимо прочего, ознакомили американцев с оперативной обстановкой у финского побережья", - говорится в сообщении.Американское подразделение прибудет в Финляндию на следующей неделе, уточняется в сообщении.
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в мире, финляндия, сша, вооруженные силы сша
В мире, Финляндия, США, Вооруженные силы США
13:08 23.09.2022
 
Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца

В ВМС Финляндии сообщили о прибытии морских пехотинцев США на два месяца

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы США из подразделения морской логистики будут находиться в Финляндии с октября до начала декабря, сообщают ВМС Финляндии.
"Корпус морской пехоты США (вторая группа морской логистики) прибудет в Финляндию на срок чуть более двух месяцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с октября по начало декабря американское подразделение численностью около 150 человек будет тренироваться вместе с финскими военными.
"В последние месяцы активизировалось сотрудничество между ВМС Финляндии и ВМС и морской пехотой США. Совместные учения в Финляндии в мае и августе прошлого года развили совместимость сил и, помимо прочего, ознакомили американцев с оперативной обстановкой у финского побережья", - говорится в сообщении.
Американское подразделение прибудет в Финляндию на следующей неделе, уточняется в сообщении.
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