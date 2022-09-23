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Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца

Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца - РИА Новости, 23.09.2022

Морские пехотинцы США прибывают в Финляндию на два месяца

Морские пехотинцы США из подразделения морской логистики будут находиться в Финляндии с октября до начала декабря, сообщают ВМС Финляндии. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:08

2022-09-23T13:08

2022-09-23T13:08

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы США из подразделения морской логистики будут находиться в Финляндии с октября до начала декабря, сообщают ВМС Финляндии."Корпус морской пехоты США (вторая группа морской логистики) прибудет в Финляндию на срок чуть более двух месяцев", - говорится в сообщении.Уточняется, что с октября по начало декабря американское подразделение численностью около 150 человек будет тренироваться вместе с финскими военными."В последние месяцы активизировалось сотрудничество между ВМС Финляндии и ВМС и морской пехотой США. Совместные учения в Финляндии в мае и августе прошлого года развили совместимость сил и, помимо прочего, ознакомили американцев с оперативной обстановкой у финского побережья", - говорится в сообщении.Американское подразделение прибудет в Финляндию на следующей неделе, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220923/alyans-1818825277.html

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в мире, финляндия, сша, вооруженные силы сша