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МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США - РИА Новости, 23.09.2022
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МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США
МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США - РИА Новости, 23.09.2022
МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором напомнил о несправедливых принципах демократии в США. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:55
2022-09-23T17:34
в мире
сша
вашингтон (штат)
мид кнр
чжао лицзянь
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором напомнил о несправедливых принципах демократии в США."Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает", — написал дипломат.Чжао Лицзянь привел исследовательские данные Принстонского университета США, согласно которым, мнение 90 процентов американских граждан, зарабатывающих меньше оставшихся десяти процентов, оказывает практически нулевой эффект на политический курс страны.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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в мире, сша, вашингтон (штат), мид кнр, чжао лицзянь
В мире, США, Вашингтон (штат), МИД КНР, Чжао Лицзянь
15:55 23.09.2022 (обновлено: 17:34 23.09.2022)
 
МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о несправедливости американской демократии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором напомнил о несправедливых принципах демократии в США.
"Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает", — написал дипломат.
Публикация на странице официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня в социальной сети
Публикация на странице официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня в социальной сети
Публикация на странице официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня в социальной сети
Чжао Лицзянь привел исследовательские данные Принстонского университета США, согласно которым, мнение 90 процентов американских граждан, зарабатывающих меньше оставшихся десяти процентов, оказывает практически нулевой эффект на политический курс страны.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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