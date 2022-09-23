https://ria.ru/20220923/demokratiya-1818971185.html

МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США

МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США - РИА Новости, 23.09.2022

МИД Китая одной фотографией разоблачил суть демократии в США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором напомнил о несправедливых принципах демократии в США. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:55

2022-09-23T15:55

2022-09-23T17:34

в мире

сша

вашингтон (штат)

мид кнр

чжао лицзянь

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором напомнил о несправедливых принципах демократии в США."Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает", — написал дипломат.Чжао Лицзянь привел исследовательские данные Принстонского университета США, согласно которым, мнение 90 процентов американских граждан, зарабатывающих меньше оставшихся десяти процентов, оказывает практически нулевой эффект на политический курс страны.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, сша, вашингтон (штат), мид кнр, чжао лицзянь